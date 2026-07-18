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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o predstojećim parlamentarnim izborima, reakcijama opozicije na njihovo raspisivanje, kao i o blokaderskoj listi. On je poručio da izbori, kao i država, ne smeju da budu predmet neodgovornog ponašanja i da građani treba pažljivo da procene političke ponude.

- Izbori, kao i država nisu igračka i važno je da to ljudi vide. Druga strana se kreće u balonu svojih simpatizera i ne žele da se obraćaju nikom drugom. Jedino što žele je da dobiju poverenje svojih simpatizera. Ne očekuju valjda ako pobede na izborima da će neko sutra njima da dolazi na razgovore i da se ponaša onako kako su se oni ponašali, jer oni utvrđuju pravila i norme ponašanja. Ja verujem da bismo se mi u opoziciji ponašali drugačije i odgovornije i da ne bismo državu uvodili u haos - rekao je predsednik Vučić komentarišući reakcije opozicije na najavljene izbore.

On je naveo da je njegova poruka opoziciji bila jasna, ali da, kako tvrdi, nije dobio odgovor na nju.

- Moja poruka juče je bila apsolutno fer i izuzetno jasna, ali mi niko iz opozicije nije odgovorio - rekao je Vučić.

Govoreći o tvrdnjama blokadera da imaju veliku podršku građana, predsednik je rekao da će izborni rezultat biti jedino merilo i ponovio da će vlast prihvatiti odluku birača.

- Opozicija govori o tome da je pao rejting SNS i da oni pobeđuju na izborima. Ako oni pobeđuju, onda samo treba da dočekamo te izbore. Mi svakako priznajemo izborne rezultate iako je godinama govoreno da nećemo da ih priznamo. Jasno im je da neće baš biti tako i onda moraju da govore o tome da izborne rezultate neće da priznaju. To je unošenje apsolutnog haosa - dodao je.

Foto: Ilija Ilić

Vučić je komentarisao i blokadersku listu, navodeći da, prema njegovom mišljenju, u njoj nema dovoljno novih ljudi i energije.

- Na blokaderskoj listi nema ni mladosti niti energije, i tu su uglavnom ljudi iz državnih struktura. Uglavnom ljudi plaćani od države, bilo im je lepo, nisu imali čime drugim da se bave, pa su počeli da prave opštinske i gradske odbore na svojim fakultetima, bolnicama... Što se dijaloga tiče, ja ću da pozivam na razgovor, jer to rade odgovorni i ozbiljni ljudi. Morate da vidite tu kontradiktornost, da ne žele da razgovaraju, a ovako ubedljivo pobeđuju. Ako tako ubedljivo pobeđujete, vi samo treba da razgovarate i obezbedite miran prenos vlasti, ne može da se promeni volja naroda u dva, tri meseca, nema tu velike filozofije - kazao je on.

Predsednik je potom kritikovao deo opozicionih aktera, navodeći da, kako smatra, ne pokazuju dovoljno poštovanja prema institucijama i državi.

- Nikada nisu cenili svoju državu i hleb koji dobijaju od nje. Bili su slobodni da nam uništavaju škole i fakultete, i nisu se mnogo sekirali, ništa to njima ne znači, oni to ne doživljavaju kao svoje, kao Srbiju. Razlika između "Studenti pobeđuju" i "Srbija pobeđuje" dovoljno govori, između dva slogana. Mi želimo da cela Srbija pobeđuje. Uostalom, ime naše liste, "Ujedinjena Srbija", čini mi se da je najbolja kritika onih koji su delili Srbiju i naše porodice, koji su nas delili po generacijama - rekao je predsednik.

Vučić se osvrnuo i na incidente tokom političkih sukoba, navodeći primer snimka iz Subotice na kojem se, kako je rekao, vidi čovek koji je pljunuo starijeg sugrađanina zbog političkih razlika.

- To je takvo nepoštovanje, to me podseća na onaj snimak iz Niša, kada su gospodina Jerkana i gradonačelnika Pavlovića gađali, kada su onoj devojci razbili glavu. Vidite da imate posla sa ljudima kojima mir i blagostanje ništa ne znače. Danas na njihovim sajtovima govore da im je nešto rekao student, a nema nigde prezimena. To nije bitno, mi smo čopor, bez plana i programa ćemo nešto da uradimo - kazao je Vučić.

Foto: Ilija Ilić

On je dodao da građani treba da razmisle kome daju poverenje na izborima.

- Pogledajte ta lica, da vam ti ljudi vode državu - rekao je Vučić.

Govoreći o pojedincima koje je pomenuo u kontekstu mogućeg preuzimanja određenih funkcija, predsednik je nastavio kritiku opozicije.

- Da vam Bananina žena vodi ministarstvo. Ne bi nam ostalo ni "d" od države. Ne vraćajte one koji su dinar srozali, kao što je to uradio Šoškić. Ili Kokanović da vodi resor poljoprivrede? Ili resor siledžijstva? Za šta je stručan, za nošenje sekire i napada na svoje sugrađane - zapitao je predsednik.