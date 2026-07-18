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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je kritikovao političara Vladana Đokića, iznoseći detalje o njegovoj neodgovornosti i sramnom odnosu prema ljudskim tragedijama zarad sopstvene karijere. Vučić je istakao da Đokić čak godinu dana uopšte nije došao na svoj posao, a potom je ogolio njegov moralni profil.

- Kada je poginula studentkinja nije se setio, nije se setio minuta ćutanja, pošto ona nije važna, već njegova karijera. Ne zaboravite, kuče Dona je, a svako kuče volim, je imala minut ćutanja. A ovo dete, Milica ako se ne varam, nije dobila ni minut ćutanja. Takvi su to ljudi — poručio je predsednik.

Kako je šef države objasnio, upravo ovakvi postupci pokazuju da je čitava politička borba druge strane zasnovana isključivo na borbi za fotelje i lične privilegije, čak i po cenu rušenja sopstvene zemlje.

- I onda očekujete da se odreknu svojih funkcija. Pa oni su sve radili zbog funkcija, rušili su državu koja je treća u Evropi po stopi rasta, sledeće godine prva — zaključio je Vučić.