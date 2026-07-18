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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se ovogodišnje obeležavanje godišnjice zločinačke operacije "Oluja" održati 4. avgusta u Mrkonjić Gradu, u zajedničkoj organizaciji sa Republikom Srpskom. Predsednik je istakao da je izbor ove lokacije za centralnu ceremoniju od izuzetne istorijske i simboličke važnosti.

Kako je objasnio, u pitanju je mesto koje je pretrpelo jeziva razaranja krajem rata, te je negovanje kulture sećanja na žrtve sa tih prostora naša nacionalna obaveza.

- Operacija "Oluja" je izvršena 4. avgusta i obeležićemo je kao i svaki put, ali ovog puta, posle mnogo vremena, možda čak i po prvi put, to radimo zajedno sa Republikom Srpskom u Mrkonjić Gradu. Mrkonjić Grad je teško stradao kada su jedinice Hrvatske vojske ušle, zauzele ga i počinile pogrom, idući preko Bočca ka Banjaluci. To je bilo odmah posle same "Oluje". Pozvaćemo sve Srbe Krajišnike i sve druge građane da nam se pridruže tog 4. avgusta - poručio je Vučić.

Pored državničkih obaveza i učešća u samoj komemoraciji, predsednik je otkrio da će tog dana posetiti i mesto odakle vuku njegovi koreni, što će za njega predstavljati poseban, emotivan trenutak.

- Pre toga ću pokušati da obiđem Čipuljić. Moj otac je tamo obnovio našu manju kuću i ja ću sada, po prvi put, ući u tu kuću nakon što je završena - dodao je predsednik Srbije.