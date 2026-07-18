"PROVOKACIJE, ALI JA ĆU ODGOVORITI" Vučić rekao šta mu je stiglo preko platforme "Ko si, bre, ti" i otkrio šta ga najviše brine otkad su počele da stižu prijave
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je do jutros na platformi "Ko si, bre, ti" bilo oko 5.500 prijava građana, navodeći da će se lično uključiti u odgovore na deo pitanja i komentara koji su stigli. Vučić je rekao da među prijavama ima i onih koje je poslala organizacija "Birodi", kako je naveo, kao vid provokacije, ali da će na njih odgovoriti.
- Dve prijave je poslao i onaj "Birodi", ja to poštujem, neke provokacije, ja ću odgovoriti, trebaće mi malo vremena. Lično ću odgovoriti - rekao je Vučić.
Govoreći o drugim temama koje su građani izneli, predsednik je naveo da ga brine što pojedini ljudi, prema njegovim rečima, čekaju odgovore u okviru kampanje "Svoj na svome", kao i da je o tome razgovarao sa nadležnom ministarkom.
- Brine me što čujem da se ljudi žale da ne dobijaju rešenja iz kampanje "Svoj na svome", razgovarao sam jutros sa ministarkom, i rekao sam da to mora da ide mnogo, mnogo brže. Ona će sutra ili prekosutra izaći sa rezultatima, i videćemo kako to da ubrzamo - kazao je Vučić.
On je dodao da postoje i druga pitanja koja građani postavljaju, uključujući probleme u vezi sa elektrodistribucijom, kao i pitanja o cenama lekova i budućim isplatama.
- Pojavile su se i druge vrste problema, EDS, elektrodistribucije, i kada se sve sabere, brzo ćemo ljudima pružiti odgovor. Ljude interesuje kada će krenuti jeftiniji lekovi, to će biti od 1. avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo, i reagovaćemo promptno. To su mnogo važne stvari, a ja verujem da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili - rekao je Vučić.
Kurir.rs