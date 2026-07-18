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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je do jutros na platformi "Ko si, bre, ti" bilo oko 5.500 prijava građana, navodeći da će se lično uključiti u odgovore na deo pitanja i komentara koji su stigli. Vučić je rekao da među prijavama ima i onih koje je poslala organizacija "Birodi", kako je naveo, kao vid provokacije, ali da će na njih odgovoriti.

- Dve prijave je poslao i onaj "Birodi", ja to poštujem, neke provokacije, ja ću odgovoriti, trebaće mi malo vremena. Lično ću odgovoriti - rekao je Vučić.

Govoreći o drugim temama koje su građani izneli, predsednik je naveo da ga brine što pojedini ljudi, prema njegovim rečima, čekaju odgovore u okviru kampanje "Svoj na svome", kao i da je o tome razgovarao sa nadležnom ministarkom.

- Brine me što čujem da se ljudi žale da ne dobijaju rešenja iz kampanje "Svoj na svome", razgovarao sam jutros sa ministarkom, i rekao sam da to mora da ide mnogo, mnogo brže. Ona će sutra ili prekosutra izaći sa rezultatima, i videćemo kako to da ubrzamo - kazao je Vučić.

On je dodao da postoje i druga pitanja koja građani postavljaju, uključujući probleme u vezi sa elektrodistribucijom, kao i pitanja o cenama lekova i budućim isplatama.

- Pojavile su se i druge vrste problema, EDS, elektrodistribucije, i kada se sve sabere, brzo ćemo ljudima pružiti odgovor. Ljude interesuje kada će krenuti jeftiniji lekovi, to će biti od 1. avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo, i reagovaćemo promptno. To su mnogo važne stvari, a ja verujem da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili - rekao je Vučić.