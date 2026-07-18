- Prvi koji se javio da kaže da odbija dijalog, na koji je ponovo pozvao predsednik Aleksandar Vučić, kao i da neće priznati rezultate izbora, je čovek koji ima francusko državljanstvo, Miloš Jovanović. Šta njega briga za stabilnost i prosperitet Srbije? Ako zagusti, ako krenu građanski sukobi, na koje direktno poziva govoreći da neće priznati rezultate izbora, on će u Francusku. Njemu je Srbija rezervna država. Nama kojima je Srbija sve, nama koji nemamo rezervnu državu, nama je potrebna stabilnost, potreban nam je mir, dijalog, jedinstvo - poručila je Brnabić.