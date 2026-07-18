"NJEMU JE SRBIJA REZERVNA DRŽAVA" Brnabićeva brutalno raskrinkala Jovanovića nakon što je odbio poziv na dijalog koji je predsednik Vučić uputio opoziciji
Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić oštro je reagovala povodom sramne izjave Miloša Jovanovića, koji je ekspresno odbio poslednji poziv na dijalog koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio političkim protivnicima i svim građanima.
Brnabić je ogolila pozadinu ovog odbijanja, ukazujući na to da Jovanović otvoreno priziva haos i destabilizaciju zemlje, svestan da ima gde da pobegne.
- Prvi koji se javio da kaže da odbija dijalog, na koji je ponovo pozvao predsednik Aleksandar Vučić, kao i da neće priznati rezultate izbora, je čovek koji ima francusko državljanstvo, Miloš Jovanović. Šta njega briga za stabilnost i prosperitet Srbije? Ako zagusti, ako krenu građanski sukobi, na koje direktno poziva govoreći da neće priznati rezultate izbora, on će u Francusku. Njemu je Srbija rezervna država. Nama kojima je Srbija sve, nama koji nemamo rezervnu državu, nama je potrebna stabilnost, potreban nam je mir, dijalog, jedinstvo - poručila je Brnabić.
- A odnos Miloša Jovanovića i njegove klike prema građanima Srbije ogleda se i u tome što su svaku platu narodnog poslanika uzeli, iako rad Narodne skupštine bojkotuju. Od te Srbije, od svih građana Srbije, a ne Francuske, do sada su naplatili 600 hiljada evra za nerad! 600 hiljada evra od kada bojkotuju Narodnu skupštinu Republike Srbije. Da rade neće, ali plate hoće. Takvi su to ljudi - zaključila je Ana Brnabić.
Kurir.rs