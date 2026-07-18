BLOKADERSKI CIRKUS DOBIO JOŠ JEDNOG ČLANA! Tadić sve blokadere - i tzv. studente i svoje iz bivše vlasti - nazvao AMATERIMA: "15 godina imamo amaterizam..."
Bivši predsednik Srbije Boris Tadić je jednom objavom na društvenoj mreži Iks bukvalno sahranio kompletan blokaderski pokret, počev od večitih studenata do svojih bivših saradnika iz danas opozicije, a nekad s njim na vlasti!
Tadić ih je sve proglasio, verovali ili ne, totalnim amaterima, koji već 15 godina nemaju pojma šta rade!
Naime, Tadić je gostujuću u emisiji na blokaderskoj "Nova S" govorio o političkoj situaciji u Srbiji.
- Sve imamo za pobedu osim ključnog - političke organizacije i političkog rešenja. Stotine hiljada ljudi se podiglo na ulicama širom Srbije nakon što je u trenu nestalo 16 života zbog korupcije i bahatosti kriminalne vlasti. Ta energija zahteva politički epilog i stvarne promene. 15 godina imamo amaterizam opozicione borbe - prekid tog amaterizma je danas pitanje odgovornosti prema opstanku naše države i našeg društva! - napisao je Tadić na društvenoj mreži Iks.
Kada se utisci slegnu, pitanje je kako će Tadić "proći" nakon svojih izjava i ostaje da vidimo kako će celokupan blokaderski blok reagovati na ove reči bivšeg predsednika.
Kurir Politika