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Bivši predsednik Srbije Boris Tadić je jednom objavom na društvenoj mreži Iks bukvalno sahranio kompletan blokaderski pokret, počev od večitih studenata do svojih bivših saradnika iz danas opozicije, a nekad s njim na vlasti!

Tadić ih je sve proglasio, verovali ili ne, totalnim amaterima, koji već 15 godina nemaju pojma šta rade!

Naime, Tadić je gostujuću u emisiji na blokaderskoj "Nova S" govorio o političkoj situaciji u Srbiji.

- Sve imamo za pobedu osim ključnog - političke organizacije i političkog rešenja. Stotine hiljada ljudi se podiglo na ulicama širom Srbije nakon što je u trenu nestalo 16 života zbog korupcije i bahatosti kriminalne vlasti. Ta energija zahteva politički epilog i stvarne promene. 15 godina imamo amaterizam opozicione borbe - prekid tog amaterizma je danas pitanje odgovornosti prema opstanku naše države i našeg društva! - napisao je Tadić na društvenoj mreži Iks.

Kada se utisci slegnu, pitanje je kako će Tadić "proći" nakon svojih izjava i ostaje da vidimo kako će celokupan blokaderski blok reagovati na ove reči bivšeg predsednika. 

Kurir Politika

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