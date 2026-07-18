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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, kako je danas najavio, stiže u Vladimirovac, u opštini Alibunar, gde dolazi da priča sa narodom koji želi da ga neko čuje i pozdravi. 

Građani su se okupili u velikom broju, a prostor predviđen za skup ispunjen je mnogo pre početka obraćanja. Atmosfera je svečanog karaktera, dok okupljeni uz aplauze i skandiranje čekaju početak programa.

Vučić u Vladimirovcu Foto: Petar Aleksić

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Narod u Vladimirovcu čeka predsednika Vučića Izvor: Kurir

- Idem da se vidim sa narodom koji želi nekoga da čuje i da pozdravi. Ja ću ići u izbore onako kako niko od njih nikada nije išao, oni bi išli kao predsednici u parlamentarne kampanje. Ja to neću raditi, idem u kampanju kao običan građanin. Oni su uvek išli sa funkcija, koristili državne resurse, a ja ništa od toga neću da uradim, pomoći ću listi "Ujedinjena Srbija" svom snagom i srcem, i energijom koju imam. Daću sve od sebe da ta lista odnese pobedu, ako ne odnesemo — pružićemo ruku i pozvati na razgovor. Pošto te priče da će neko izaći i nešto rušiti, to su priče za malu decu, i oni to znaju. Mogli su da plaše mečku rešetom pre godinu i po dana, to više nema smisla. Biće to veoma zanimljiva kampanja - rekao je Vučić tokom obraćanja.

Sve o obraćanju predsednika Vučića, koji se telefonskim putem uključio u program TV Informer, možete pročitati u našoj vesti OVDE

Kurir.rs

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