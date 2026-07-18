- Idem da se vidim sa narodom koji želi nekoga da čuje i da pozdravi. Ja ću ići u izbore onako kako niko od njih nikada nije išao, oni bi išli kao predsednici u parlamentarne kampanje. Ja to neću raditi, idem u kampanju kao običan građanin. Oni su uvek išli sa funkcija, koristili državne resurse, a ja ništa od toga neću da uradim, pomoći ću listi "Ujedinjena Srbija" svom snagom i srcem, i energijom koju imam. Daću sve od sebe da ta lista odnese pobedu, ako ne odnesemo — pružićemo ruku i pozvati na razgovor. Pošto te priče da će neko izaći i nešto rušiti, to su priče za malu decu, i oni to znaju. Mogli su da plaše mečku rešetom pre godinu i po dana, to više nema smisla. Biće to veoma zanimljiva kampanja - rekao je Vučić tokom obraćanja.