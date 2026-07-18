MOLIO SAM IH SVE DA DOĐU NA RAZGOVOR, NIKO NIJE ŽELEO Vučić: Za šta god hoće, samo hoću da razgovaramo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Vladimirovcu se družio s narodom i tom prilikom osvrnuo se i na poziv blokaderima na dijalog, koji su oni više puta odbili.
- 2023. godine, posle izbora, molio sam ih sve da dođu na razgovor, niko nije želeo. Rekli su da će pobediti u Beogradu, nemaju šta da razgovaraju s mnom, kada su izgubili u Beogradu, pozvao sam ih opet. Kad su krenuli protesti, pozvao sam ih na dijalog, nikada razgovor nisu hteli, jer su znali da nemaju šta da ponude, a nisu ni želeli da razgovaraju, rušenje države na ulici. Što se mene tiče, ja sam uvek spreman da razgovaram - rekao je Vučić i dodao:
- Za šta god hoće, samo hoću da razgovaramo. Da ne bude kao u Subotici danas — da je jedan mladi nečovek pljunuo starijeg čoveka i nije mu se izvinio. Kad smo bili klinci, kad uđe stariji u autobus, morate da ustanete. Toliko su mržnje posejali, moramo da budemo ujedinjena Srbija danas. Važno je da budemo ujedinjena Srbija, da ne bude podela u zemlji. Moraćemo da se ujedinimo, Srbija je najjača kad je ujedinjena.
Upitan o blokaderskom nasilju, Vučić je rekao:
- Sud je njihov, a kad prave problem onda je moj. Desetine i stotina života je koštalo to njihovo ludilo i laži. Zbog njihovog zlonamernog rada. Niko nikada nije koristio zvučni top i znali su od početka. Kad se pokazuje kako je sve bilo glupo, vreme odgovornosti je na kraju moralo da dođe.