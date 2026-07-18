Politika
"BLOKADERI, LISTA VAM JE SRAMOTNA!" Piper: To su "novi" ljudi kod Đokića na listi, "čistih biografija"!
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Politički analitičar Uroš Piper prokomentarisao je imena na blokaderskoj listi.
"Evo ovo su vam kandidati na Đokićevoj listi, za koje kažu nikada u politici prethodno, čistih biografija!
27. na listi Saša Tomas Ćapi, potpisan kao "građanski aktivista".
A pazite sad: Lik je bio kandidat na lokalnim izborima 2016. Demokratske stranke i autonomaške LSV!
I još interesantnije: Tomas je 2013. bio vlast u opštini Nova Crnja kao član opštinskog veća!
Znači, bio je u političkim strankama i bio je deo vlasti na lokalu!!!
I onda su to "novi ljudi" kod Đokića na listi, "čistih biografija"
Blokaderi, lista vam je sramotna!
Pobeđuje Ujedinjena Srbija", jasna je poruka Uroša Pipera.
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