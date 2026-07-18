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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Tužilaštvo i nadležni organi treba da rade svoj posao u slučaju analitičara Aleksandra Radića.

On je to rekao u mestu Vladimirovac, gde razgovara sa građanima, na pitanje novinara da prokomentariše vest da se Radić dopisivao sa novinarima N1 i da Radiću preti pritvor, rekao da zna još mnogo detalja koje je dobio od obaveštajnih agencija i ranije i nedavno i dodao da kada znate da je nešto izmišljotina i laž tražite ko je sve i kako to organizovao.

"Čudan je taj lanac, ali to je bio jedan od pokušaja da se ljudi navedu na to da što više mrze one koji ništa nisu učinili i u tome su nažalost uspeli. Uradili su mnogo toga lošeg i negativnog i to je najteža posledica. O pojedinačnim stvarima neću da se izjašnjavam", rekao je Vučić.

1/29 Vidi galeriju Vučić u Vladimirovcu Foto: Petar Aleksić

Rekao je i da ljudima ništa ne brani da komentariše tu temu.

"Nisam ja tužilac da branim. Njima kada odgovara tužilac je njihov, kada ne odgovara nije njihov. Sud je njihov kada prave najgore gluposti, a kada nešto njima ne odgovara onda je moj. I UNS I NUNS nikada nisu reagovali na najgoru laž, koja je mogla da košta zemlju stotine života zbog mržnje koju su posejali. I posle toga ste imali paljenje prostorija SNS, pokušaj ubistva ljudi u Valjevu itd. Sve zbog njihovog pogrešnog i zlonamernog rada", rekao je Vučić.

Istakao je da ga jedino zanima istina i da narod sazna kako i koliko su lagali i obmanjivali javnost.