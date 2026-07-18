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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Vladimirovcu govorio o incidentu u Subotici, gde je taksista blokader pljunuo sedamdesetogodišnjeg muškarca.

- Ja sam uvek spreman da razgovaram i mislim da je svaki razgovor lekovit. Samo razmislite - ako su oni u pravo za sve što govore, oni treba da čeznu da imaju taj razgovor zbog mirne tranzicije vlasti. Bilo bi normalno da žele razgovor, ali izgleda da je ipak drugačije.

- Pozivam ih za dijalog za šta god hoće. Da ljudi vide bolju atmosferu. Da ne bude kao u Subotici danas - da je jedan mladi nečovek pljunuo starijeg čoveka i nije mu se izvinio. Kad smo bili klinci, kad uđe stariji u autobus, morate da ustanete. Toliko su mržnje posejali, moramo da budemo ujedinjena Srbija danas - istakao je.

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