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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Vladimirovcu govorio o incidentu u Subotici, gde je taksista blokader pljunuo sedamdesetogodišnjeg muškarca.

- Ja sam uvek spreman da razgovaram i mislim da je svaki razgovor lekovit. Samo razmislite - ako su oni u pravo za sve što govore, oni treba da čeznu da imaju taj razgovor zbog mirne tranzicije vlasti. Bilo bi normalno da žele razgovor, ali izgleda da je ipak drugačije.