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Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je danas u selu Mala Plana kod Prokuplja da mu deluje da kod blokadera ne postoji volja za razgovorom i dijalogom i vraćanju Srbije u normalne životne okvire i dodao da na blokaderskoj listi za parlamentarne izbore se sve može videti osim studenata.

Vučević je istakao i da je Aleksandar Vučić i danas ponovio predlog, zahtev, molbu, apel da se razgovara. Kako je rekao, ako nema razgovora, čemu onda da se nadamo i kako da vratimo Srbiju u normalne okvire, u normalan život, normalni životni tok.

- Verujem da je taj apel nasušno potreban, odnosno da je razgovor potreban i da je apel uvod u sve to. I verujem da će na drugoj strani, ovoj blokaderskoj, ipak preovladati i doza i odgovornosti i svesti koju imaju, jer su i oni deo političkog sistema, oni će biti deo sutra političkog sistema kada budu izbori. Neko od njih će biti poslanik, a i to sve predstavlja jedan politički spektar, odnosno deo političkog sistema i pozicija, ali i opozicija imaju i političku odgovornost prema građanima koji biraju, ali i prema celoj državi - naveo je Vučević.

Kako je rekao Vučević, ukoliko blokaderska lista ima takvu prednost u odnosu na SNS, kako tvrde, onda bi mogli da sednu za sto da se dogovore oko datuma izbora, oko termina i, kako oni misle, predaje vlasti nakon toga.

- Što bežite od razgovora. A i kako ne pokažete odgovornost prema građanima koji hoće da vas biraju? Jer morate da nastavite da živite s ljudima koji će da biraju neke druge stranke, neke druge ljude. Hoćete da podelite Srbiju, da pola priča, pola ne priča? Pola sme da živi, pola ne sme da živi? Ne kažem da su brojevi pola-pola, nego ovo govorimo više ovako, figurativno, odnosno približno, da podredim, odnosno odredim - rekao je Vučević.

Foto: Printkskrin Informer TV

Komentarišući blokadersku listu za parlamentarne izbore, Vučević je rekao da na toj listi sve može da se vidi osim studenata.

- To je jedino malo čudno. Malo je čudno. Možda je malo i previše čudno da studentska lista baš nema studenata. Sve dimne zavese su se raspršile, dunuo je vetar, sve je jasno, sve je vidljivo. Svanuo je dan i možete sve da vidite: ko stoji iza svega toga i koliko tu ima studenata, a koliko ima političara. Dobro je što je izašla njihova lista i dobro je da će ljudi birati između rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića ili Aleksandra Vučića za premijera. To je odličan put za dalje jačanje našeg društva, da ljudi mogu da se opredele: da li vide državu Srbiju na čijem čelu vlade se nalazi Đokić ili žele izvršnu vlast koju u tom delu predvodi Aleksandar Vučić. To je pitanje koje je pred građanima kad god da budu izbori - rekao je Vučević.

Navodeći da su na listi dekan Filozofskog fakulteta u Ništu, zatim Kokanović, Jovo Bakić, Vučević je upitao gde Srbija ide.

- Da li je Jovo Bakić profesor, student, šta je ili će da juri neistomišljenike da plivaju i da beže. Dobro je to, da vidimo sve. I ponavljam: dobro je da su oni svi na toj jedinstvenoj listi. Ima tu mnogo ljudi koji su imali vrlo negativne komentare o Republici Srbiji, našoj nezavisnoj, suverenoj politici, koji su imali želju da se odreknu Kosova i Metohije, želju da se odreknu Republike Srpske, želju da uvedu sankcije Ruskoj Federaciji. Sve je to dobro, dobro, jer ta lista će konačno pokazati njihovo pravo lice - rekao je Vučević.

Foto: Printkskrin Informer TV

Na pitanje o incidentu u Subotici kada je taksista blokader pljunuo gospodina koji ima više od 70 godina jer je pristalica Srpske napredne stranke, Vučević je naveo da to nije normalno ponašanje.

- To nije normalno ponašanje ni u Subotici, ni u Toplici, ni u Užicu, ni u Boru, nigde nije. Ne može nigde da bude normalno ponašanje, valjda vas to kod kuće nauče roditelji, te osnovne stvari. A i škola bi trebalo nešto da vas nauči i da vas vaspita, ali meni je žao tog čoveka, starijeg čoveka, koji je doživeo neprijatnost u tim godinama - rekao je Vučević.

Istakao je da taj stariji gospodin to nije zaslužio i istakao da to predstavlja eksploziju svega onoga što su oni upumpavali, a to je da podele narod na razne načine, pa i po tom principu u kom životnom dobu se nalazi neki građanin.

- Oni su pokušavali, pokušavaju sve vreme, da unuke posvađaju sa bakama i dekama, da decu posvađaju sa roditeljima, da podele sever sa jugom, zapad sa istokom, grad sa prigradom, selo sa gradom, na sve načine da nas podele. To je njima suština svega, njihov princip osnovni je podela i svađa - istakao je Vučević.

Foto: Printkskrin Informer TV

Podsetio je i na njihove komentare da se ljudima preko 65 godina zabrani izlazak na glasanje i ukazao da je to jedan vid diskriminacije.

- Nije njima bila ideja samo da isključe starije od 60, od 65 godina. Njima je bila ideja da ne dozvole određenim delovima Srbije ili delovima gradova da glasaju - ukazao je Vučević