"Trudili smo se u prethodnom periodu da menjamo zemlju, da mnogo toga učinimo, da mnogo toga promenimo. Ne možemo da rešimo sve probleme, ali biće domaćin zadovoljan i kada ga neko samo čuje, kada neko pokaže brigu za njega. E, to moramo da radimo mnogo više, i to moramo da radimo mnogo bolje. Sebe moramo da menjamo", rekao je Vučić.

"Služio sam vam, služio sam Srbiji verno, odano i časno. Borio sam se za našu zemlju i mnogo više nego što ste mogli da vidite. Neki za fudbalere kažu: 'Postavljao glavu tamo gde mnogi ne bi nogu postavili'. I nemam čega da se stidim. Ali ja moram da vam kažem: ja sam tu ništa, i uvek bih bio ništa da nije bilo vas. Hajmo najjače! I nema stajanja, nema odmora dok ih ne pobedimo. Pobeda za ujedinjenu Srbiju! Živela Srbija! Mnogo vas volim. Hvala vam mnogo. Sve najbolje vam želim", završio je predsednik Vučić.