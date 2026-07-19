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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je juče u Vladimirovcu u opštini Alibunar, gde su ga građani dočekali u ogromnom broju i priredili mu veličanstven doček koji je on sam opisao kao jedan od najlepših u poslednjih nekoliko godina. Predsednik je sada na svojim društvenim mrežama objavio i dirljiv snimak sa najlepšim kadrovima sa ovog druženja, a u opisu videa je ponosno istakao da je za njega uvek najlepše kada je sa svojim narodom.

- U Vladimirovcu, među svojim narodom, tamo gde se čuvaju naše vrednosti, gde nas spajaju osmesi, razgovori i zajedništvo. Za budućnost koju gradimo zajedno. Za snažnu i ujedinjenu Srbiju - napisao je predsednik Vučić.

Tokom otvorenog razgovora sa okupljenim meštanima, predsednik je najavio i ogromna finansijska ulaganja države u ovaj kraj, uključujući rekonstrukciju istorijskih bunara, izgradnju potpuno nove ambulante u Vladimirovcu, kao i dve nove škole u Alibunaru vredne milione evra. Vučić se beskrajno zahvalio narodu na višegodišnjoj podršci i naglasio da je Srbija najjača kada je jedinstvena, poručivši da nema stajanja u borbi za sigurnu i ekonomski snažnu budućnost naše dece.