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13.00 - Vučić stigao u Lapovo

Predsednik Vučić stigao je u Lapovo gde je dočekan aplauzom.

- Vrućina velika, ja još obukao sako. Još me svi gledaju sada kao ludaka, šta je ovaj došao u sakou i košulji - rekao je on kroz smeh u razgovoru sa građanima.

Foto: screenshot pink tv

Vučić je obišao štandove starih zanata, a veliki broj ljudi je tražio da se fotografiše sa njim.

- Ova šljiva je podigla Srbiju, i danas nam drži dobar deo Srbije. Dobro je rodila, padaju grane. I kajsija je dobro rodila, što je čudno, ali ova šljiva je srpsko zlato - rekao je predsednik pregledajući domaće rakije.

On kaže da se dogode dani, dođu oluje kada se polome grane, ali se ne polome stablo i koren.

- Kao što je rekao ovaj domaćin, ne možete da uništite tu šljivu. E tako i možete da varate ljude neko vreme, ali ne možete stalno. Kada vidi čovek da si mu napao i stablo, onda srpski domaćin, Šumadinac, Srbin, počinje da se bori jače nego ikada. Postoji britanska vojna doktrina, o tome je i Putin jednom govorio, doktrina pacova u uglu. Kada sateraš ljude u ćošak, maltretiraš ih i blokiraš, ljudi to osete i hoće da brane svoju državu, svoje imanje, šljivu, svoju Srbiju. Samo pogledajte kako su se stvari promenila, na izborima ćete videti kako stvari stoje - rekao je predsednik.

Foto: screenshot pink tv

Još jednom je ponovio da je dijalog najvažniji, i pored uvreda koje stižu od blokadera.

- Oni su našu zemlju već jednom uništavali, do toga da smo jedva podigli zemlju. I nemaju program, oni se ljute sada kada ih pitate za sankcije Rusiji. Mene možete da pitate šta hoćete, vi znate moju politiku jasno, uvek znate šta mi je politika. A oni ne smeju da kažu šta im je politika, zato što se stide svoje politike - naglasio je Vučić.

Kaže da u okviru projekta Ekspo će biti urađeni i projekti u Lapovu, uključujući i školu.

- Uskoro ćemo obilaziti prugu, opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Ekspo, da vidim možemo li da stignemo sve, kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova. 1500 stanova, znate li šta je to, svaki mora da bude opremljen, za sve druge - rekao je predsednik.

Plašim se ali guramo, kao buldožer, kazao je on na pitanje da li će sve biti urađeno do roka.

Kaže da postoji velika borba za opstanak među blokaderima, i dodaje da ćemo tek videti čudesa.

- Videćete šta jedni o drugima stvarno misle. I svi će da govore istinu, bar kada govore o sebi - kazao je predsednik.

Vučić je, na pitanje o odluci da ide u kampanju kao običan građanin, rekao sledeće:

- Nećete verovati kad budete videli. Biće vam čudno, verovatno i meni. Ali sam takvu odluku doneo. Ako mislite da će biti ovakvih skupova, ma jok. Ne mogu da otkrivam detalje, ali neće vam biti dosadno - kazao je on.

12.30 - Veliki broj ljudi čeka Vučića

Veliki broj ljudi već čeka predsednika, vijore se srpske zastave i vlada vesela atmosfera.

1/5 Vidi galeriju Lapovo čeka Vučića Foto: Petar Aleksić

00:16 1 Narod dočekuje Aleksandra Vučića u Lapovu Izvor: Kurir

00:22 Atmosfera pred dolazak Vučića u Lapovo Izvor: Kurir