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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas štandove starih zanata u Lapovu, gde su ga građani dočekali u izuzetno velikom broju. Tokom srdačnog druženja sa meštanima i pregledanja domaćih proizvoda, veliki broj ljudi iskoristio je priliku da se fotografiše sa predsednikom, koji se potom osvrnuo na izdržljivost srpskog naroda, pritiske blokadera i predstojeće izbore.

- Ova šljiva je podigla Srbiju, i danas nam drži dobar deo Srbije. Dobro je rodila, padaju grane. I kajsija je dobro rodila, što je čudno, ali ova šljiva je srpsko zlato - rekao je predsednik pregledajući domaće rakije.

Kako je objasnio, u životu i politici se dogode dani kada oluje polome grane, ali stablo i koren srpske države niko ne može da slomi.

- Kao što je rekao ovaj domaćin, ne možete da uništite tu šljivu. E tako možete da varate ljude neko vreme, ali ne možete stalno. Kada vidi čovek da si mu napao i stablo, onda srpski domaćin, Šumadinac, Srbin, počinje da se bori jače nego ikada. Postoji britanska vojna doktrina, o tome je i Putin jednom govorio, doktrina pacova u uglu. Kada sateraš ljude u ćošak, maltretiraš ih i blokiraš, ljudi to osete i hoće da brane svoju državu, svoje imanje, šljivu, svoju Srbiju. Samo pogledajte kako su se stvari promenile, na izborima ćete videti kako stvari stoje - naglasio je šef države.

Vučić je još jednom ponovio da je otvoren dijalog najvažniji za napredak zemlje, bez obzira na sve uvrede koje svakodnevno stižu sa druge strane.

- Oni su našu zemlju već jednom uništavali, do toga da smo jedva podigli zemlju. I nemaju program, oni se ljute sada kada ih pitate za sankcije Rusiji. Mene možete da pitate šta hoćete, vi znate moju politiku jasno, uvek znate šta mi je politika. A oni ne smeju da kažu šta im je politika, zato što se stide svoje politike - zaključio je predsednik Vučić.