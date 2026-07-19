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Država će uložiti oko tri miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u Lapovu, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa građanima ovog mesta. Na pitanje šta im je najpotrebnije, meštani su jednoglasno odgovorili – voda, zbog čega je predsednik poručio da će država pomoći u rešavanju jednog od najvećih problema ovog kraja.

- Tri miliona evra je vredan projekat, to Lapovo za 50 godina ne bi moglo da skupi. Lapovo je mala opština sa 7.000 stanovnika. Uložićemo i u školu Svetozar Marković, pored onog što smo već uložili, napravićemo međuopštinske puteve prema Rači - najavio je predsednik Srbije.

On je rekao da će za 15 dana biti potpisan ugovor za vodovod u Lapovu.

- Rešićemo problem koji je najveći za vas, platiće država Srbija. Završićemo odeljke škole koje nismo, iako je to jedna od najlepših škola danas. I uradićemo projekat za kanalizaciju. Za Batočinu ide put od naših azerbejdžanskih prijatelja, do Dobrovodice. Otvorićemo i 6 km obilaznice oko Kragujevca, i to je veoma važno za Šumadijski okrug i čitavu Srbiju - rekao je on.

Kako je predsednik objasnio, nije lako ulagati toliki novac, ali da su ljudi počeli da veruju da država može to da uradi tek kada se krenulo sa gradnjom puteva.

- Bez vas to ne bismo mogli. Zato sam vam zahvalan što ste bili tu kada je bilo najteže. Pre godinu i nešto dana, kada su neki mislili da mogu da sruše Srbiju, zahvalan sam vam što ste bili uz svoju zemlju, što ste čuvali svoju šljivu, što ste čuvali svoju Šumadiju i odbranili Srbiju - rekao je on na šta se prolomio gromoglasan aplauz.

Predsednik je dodao da će zahvaljujući prijateljima iz Azerbejdžana biti finansiran put do sela Kijevo i sela Dobrovoljica, što je investicija od više od milion evra.

1/22 Vidi galeriju Vučić u Lapovu Foto: Petar Aleksić

Dodao je i da će uskoro biti otvoreno prvih pet ili šest kilometara obilaznice oko Kragujevca, koja je bitna za spajanje Moravičkog i Šumadijskog okruga, kao i da će značiti i centru tog grada kada se saobraćaj izmesti.

- A onda pravimo brzu saobraćajnicu i spajanje sa autoputem Čačak - Kraljevo, pa da vidimo oko Gruže šta ćemo da radimo i naravno bitan nam je KC Kragujevac. Fabrika radi dobro, ali nema Srba koji bi da rade u njoj. Kragujevac ima odličnu budućnost - rekao je Vučić.

Vučić je u Lapovu obilazio postavljene štandove na kojem su proizvođači izlagali svoje proizvode i razgovarao sa građanima koji su želeli i da se slikaju sa njim.