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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Lapovu da je pred Srbijom veliki ispit, ističući da je, uprkos brojnim izazovima, država sačuvala stabilnost, nezavisnost i pravo da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Govoreći pred okupljenim građanima, najavio je i nove mere za poboljšanje životnog standarda, uz ocenu da bi Srbija naredne godine mogla da bude prva u Evropi po stopi privrednog rasta.

Predsednik je istakao da bi nas blokaderi vratili u vreme kada nije bilo fabrika.

- Sve bi ponovo opljačkali kao ranije i samo zahvaljujući vama sačuvali smo nezavisnost, stabilnost i pravo na sopstvenu budućnost. Sledeće godine bićemo prva zemlja u Evropi po stopi rasta - rekao je on.

Foto: screenshot pink tv

Vučić je istakao da su nam nekada topili tenkove, a da se danas o snazi naše vojske govori svuda.

- Niko ne može da nam uzme pravo da volimo svoju vojsku. I danas imamo jaku vojsku i sve to imamo zahvaljujući vama. Od 1. avgusta vi koji imate terapije imaćete mnogo jeftinije lekove. To je deo borbe za životni standard. Od 1. septembra kreću velike isplate za penzionere, za borce i za one koji imaju socijalna primanja. Ali pred nama je veliki ispit. Mnogo novca je uloženo u naše rušenje. Napravili su političke organizacije od naših škola i fakulteta, od svega što ste vi gradili. A mi kažemo: to su naše sestre, braća i deca, mi hoćemo da budemo ujedinjeni - naglasio je on.

Vučić je poručio da je, kako je naveo, potrebno jednom zauvek staviti tačku na priču o rušenju Srbije.

- Da pobedimo ubedljivije nego ikada! U svakom selu, u svakom gradu naše lepe Srbije, jer tada pobeđuje Srbija. Ne jedna grupa ljudi, već naša Srbija. Za ujedinjenu Srbiju, Srbiju pobede i Srbiju budućnosti. Da svi budemo zajedno i da budemo ujedinjeni. Živela Srbija, hvala na veličanstvenom dočeku - rekao je on na kraju obraćanja.