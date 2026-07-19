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Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP OPA efikasno je otkrila i uhapsila G. D. (1966), Rožajca koji živi u Zemunu, jer je na društvenoj mreži Iks uputio jezive pretnje smrću glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću.

G. D., kako saznajemo, prolazi kroz krivičnu evidenciju, što znači da je ranije osuđivan.

Podsetimo, on je jezive pretnje smrću uputio tužiocu Stefanoviću i ministru pravde Vujiću nakon teksta i naslovne strane u listu "Danas" pod naslovom "Tužilac tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama".

00:39 Zemunac iz Rožaja uhapšen zbog pretnji smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću Izvor: UKP OPA

U skandaloznoj objavi na Iksu tužiocu i ministru pretio je ubistvom i to "streljačkim strojem".

- Odgovaraće najverovatnije za krivično delo ugrožavanje sigurnosti - kaže izvor Kurira.

On dodaje da se u "izmišljenom tekstu" u "Danasu" autor nigde nije osvrnuo na efikasnu istragu u ovom prekomplikovanom slučaju, koja je okončana u rekordnom roku od dva meseca i pored svih mogućih opstrukcija i uz veliki pritisak javnosti, i to uz priznanje Saše Vukovića Bosketa da je ubio Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27".

- Umesto toga, "Danas" izmišlja da je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu "sam ćaskao uz kiflice" sa Bosketom u svom kabinetu bez pripadnika sudske straže, u čemu mu je navodno pomogao ministar pravde. Tekst je jako opasan jer mu je namera da predstavi da je rađeno nešto mimo zakona i procedura, što nije tačno - dodaje sagovornik iz pravosuđa.

Čak su, podseća izvor, i Vukovićevi advokati potvrdili da je izneo odbranu u skladu sa zakonom i to pred tri postupajuća tužioca, uz pohvale za profesionalno vođenje postupka.

Podsetimo, u ovom postupku podignuta je optužnica protiv Vukovića zbog teškog ubistva Nešovića, za koje mu preti doživotni zatvor.

Optužnicom su obuhvaćeni i njegovi pomagači, dok je bivši načelnik PU za grad Beograd Veselin Milić optužen posebno jer nije prijavio ovo delo i jer je falsifikovao službenu belešku.