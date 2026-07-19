Predsednica Skupštine Ana Brnabić komentarisala je "Platformu za evropsku Srbiju" koju promoviše potpredsednica SSP Marinika Tepić.
Politika
"ZA VOJVODINU SU VEĆ REZERVISALI POZIVNI BROJ" Ana Brnabić o "Platformi za evropsku Srbiju" Marinike Tepić
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- Prva tačka Platforme za evropsku Srbiju - da su za Vojvodinu već rezervisali pozivni broj +384. Kreću po Vojvodini da promovišu taj plan i traže široku podršku. Čisto istine radi.
Marinika Tepić je ranije najavila da "kreće u obilazak gradova i mesta u Vojvodini", kako bi u razgovoru sa građanima predstavili plan za brži ulazak u EU i borbu protiv korupcije.
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