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Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin upozorio je javnost na izuzetno zabrinjavajuće informacije koje dolaze iz krugova bliskih NATO savezu, a tiču se bezbednosti srpskog naroda i naših najvećih svetinja na Kosovu i Metohiji. Vulin je istakao da se iza kulisa priprema opasan plan za povlačenje međunarodnih snaga sa ključnih tačaka na severu pokrajine već početkom avgusta.

- Iz poverljivih izvora bliskih NATO savezu do mene su došle informacije da je u okviru Strategije za optimizaciju prisustva Kfora na Kosovu i Metohiji koju predlaže NATO komanda u Napulju admirala Vikofa, a donosi je glavni NATO štab generala Grinkeviča predviđeno da se sa mosta između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti uklone snage Kfora, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog Kfora sa obezbeđenja srpske svetinje manastira Dečani - rekao je Vulin.

Lider Pokreta socijalista je u nastavku detaljnije objasnio planirani scenario prema kojem bi brigu o srpskoj kulturnoj i verskoj baštini preuzele privremene institucije u Prištini, ocenjujući takve korake kao otvoren poziv na eskalaciju nasilja.

- Najpre bi se u obezbeđenje manastira uvela tzv. kosovska policija koja bi potom u roku od šest meseci u potpunosti preuzela obezbeđenje manastira Visoki Dečani. Otvaranje mosta na Ibru i prepuštanje Visokih Dečana Šiptarima je uvod u sukobe i legalizaciju KBS, a naša država mora odmah da reaguje - zaključio je Vulin.