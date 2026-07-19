"OVO JE UVOD U NOVE SUKOBE" Vulin upozorio na uklanjanje Kfora iz Dečana: Informacija stigla iz poverljivih izvora bliskih NATO, država mora odmah da reaguje!
Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin upozorio je javnost na izuzetno zabrinjavajuće informacije koje dolaze iz krugova bliskih NATO savezu, a tiču se bezbednosti srpskog naroda i naših najvećih svetinja na Kosovu i Metohiji. Vulin je istakao da se iza kulisa priprema opasan plan za povlačenje međunarodnih snaga sa ključnih tačaka na severu pokrajine već početkom avgusta.
- Iz poverljivih izvora bliskih NATO savezu do mene su došle informacije da je u okviru Strategije za optimizaciju prisustva Kfora na Kosovu i Metohiji koju predlaže NATO komanda u Napulju admirala Vikofa, a donosi je glavni NATO štab generala Grinkeviča predviđeno da se sa mosta između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti uklone snage Kfora, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog Kfora sa obezbeđenja srpske svetinje manastira Dečani - rekao je Vulin.
Lider Pokreta socijalista je u nastavku detaljnije objasnio planirani scenario prema kojem bi brigu o srpskoj kulturnoj i verskoj baštini preuzele privremene institucije u Prištini, ocenjujući takve korake kao otvoren poziv na eskalaciju nasilja.
- Najpre bi se u obezbeđenje manastira uvela tzv. kosovska policija koja bi potom u roku od šest meseci u potpunosti preuzela obezbeđenje manastira Visoki Dečani. Otvaranje mosta na Ibru i prepuštanje Visokih Dečana Šiptarima je uvod u sukobe i legalizaciju KBS, a naša država mora odmah da reaguje - zaključio je Vulin.
Kurir.rs