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Kako saznajemo, uhapšeni G. D., koji se sumnjiči za jezive pretnje smrću upućene glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću, viđen je na svim protestima u društvu lidera opozicije iz DS-a, Đilasove stranke, Ponoševe stranke, ali i novinara Vuka Cvijića, poznatog po napadima na ovo tužilaštvo.

Zanimljivo je da je na društvenoj mreži Facebook prijatelj i sa advokatom Čedomirom Kokanovićem, poznatim po najvulgarnijim psovkama i uvredama koje objavljuje na Iksu.

- G. D. uredno objavljuje fotografije sa protesta sa opozicionim političarima Draganom Đilasem i Marinikom Tepić, Srđanom Milivojevićem iz DS, Petrom Boškovićem iz Ponoševe stranke "Srce" itd. Ovo navodi na zaključak da on nije slučajno tvitovao pretnje smrću tužiocu i ministru pravde, već da je veoma aktivan učesnik protesta spreman da ruši državu, a predstavnike zakonodavne vlasti bi, kako sam navodi, vešao i stavljao pred streljački stroj - navodi izvor Kurira.

1/6 Vidi galeriju Uhapšeni G. D. na protestima sa predstavnicima opozicije Foto: Društvene Mreže

Svi opozicioni političari koje G. D. podržava, kako podseća, stvorili su atmosferu linča u društvu, zbog čega su ovakve gnusne pretnje smrću postale moguće i skoro svakodnevna pojava u javnosti.

Podsetimo, G. D. je uhapšen po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je na društvenoj mreži Iks uputio jezive pretnje smrću glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću.

00:39 Zemunac iz Rožaja uhapšen zbog pretnji smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću Izvor: UKP OPA

Pretnje smrću uputio je nakon teksta i naslovne strane u listu "Danas" pod naslovom "Tužilac tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama".

U skandaloznoj objavi na Iksu tužiocu i ministru pretio je ubistvom i to "vešanjem na Terazijama" i "streljačkim strojem".

G. D. će najverovatnije odgovarati za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.