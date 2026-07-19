bitni su mu samo politički poeni

bitni su mu samo politički poeni

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Pozivajući se na stranačka istraživanja javnog mnjenja, lider SSP Dragan Đilas je pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine - kada je direktno stradalo 14 osoba, a tri teško povređene (dvolje ljudi kasnije, nažalost, preminulo od posledica) praktično proglasio za politički plus i faktor koji je dao rezultate u korist opozicije!

- Ta istraživanja su pokazala da su u decembru mesecu, 45 dana posle pada nadstrešnice, SNS i SPS imali 40,8 odsto, a sve što je protiv vlasti, u tom trenutku, kada su studenti tek počinjali proteste, bilo je na 45 odsto. Ta nadstrešnica je već dala dodatne neke rezultate - rekao je Đilas u emisiji "Bez ustručavanja" i dodao da je u međuvremenu došlo do novih političkih okolnosti, pre svega zbog najave tzv. studentske liste.

- Sad imamo novu situaciju sa studentskom listom, odnosno listom koju će studenti predložiti, a na kojoj neće biti studenti. Imate situaciju i sa opozicijom kakvu imate. Kada se sve to stavi u odnose koje smo mi radili, to je taj odnos o kome sam govorio - naveo je Đilas.