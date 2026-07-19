Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Lapovo, gde je dočekan uz oduševljenje građana i poruku o značaju šljive za Srbiju.
Politika
"ŠLJIVA JE SAČUVALA SRBIJU" Lapovo Vučiću priredilo doček kakav se retko viđa! Bakljada u bojama srpske zastave, orilo se "ACO SRBINE" Predsednik objavio snimak
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Predsednik Aleksandar Vučić danas je posetio Lapovo, gde je razgovarao sa građanima koji su mu priredili veličanstveni doček.
Predsednik je odmah počašćen na početku, dok je okupljeni narod klicao uz "Aco, Srbine", pozdravljajući Vučića.
- Ova šljiva je srpsko zlato, šljiva je sačuvala Srbiju - poručio je Vučić držeći u ruci šljive koje je dobio od vrednih domaćina ovog kraja.
Snimak spektakularnog dočeka pogledajte u prilogu ispod:
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