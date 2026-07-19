- G. D. uredno objavljuje fotografije sa protesta sa opozicionim političarima Draganom Đilasem i Marinikom Tepić, Srđanom Milivojevićem iz DS, Petrom Boškovićem iz Ponoševe stranke "Srce" itd. Ovo navodi na zaključak da on nije slučajno tvitovao pretnje smrću tužiocu i ministru pravde, već da je veoma aktivan učesnik protesta spreman da ruši državu, a predstavnike zakonodavne vlasti bi, kako sam navodi, vešao i stavljao pred streljački stroj - navodi izvor Kurira.

Svi opozicioni političari koje G. D. podržava, kako podseća, stvorili su atmosferu linča u društvu, zbog čega su ovakve gnusne pretnje smrću postale moguće i skoro svakodnevna pojava u javnosti.