Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević je danas, u okviru kampanje "Srbija pobeđuje", razgovarao sa meštanima u selu Ribare kod Jagodine i poručio da su pred njima izbori koji imaju sudbonosni značaj jer će birati ko će preuzeti odgovornost za državu i pozvao ih da zajedno sa Aleksandrom Vučićem ujedine Srbiju.

-Poruka današnjeg skupa i ono što je najvažnije jeste da dobijemo ponovo snagu da ujedinimo Srbiju, da razumemo da je Srbija iznad svih nas, bez obzira na političke razlike, bez obzira na pripadnost različitim političkim opcijama ili neinteresovanja za politiku. Mnogo toga smo izdržali zajednički, da nije bilo naroda, ne bismo sačuvali državu. I da nije bilo naroda, građana Srbije, ne bi ni predsednik Republike mogao da na pravi način sve odluke ili poteze donese i da ne dozvoli da iko strada, odnosno da izbegnemo bratoubilačko stradanje i da vidimo izlaze iz svega onoga što nam se dešavalo prethodnih 22 meseci - rekao je Vučević.

Vučević je zahvalio građanima Pomoravlja što su došli u velikom broju i podsetio da je jedan od prvih skupova kada je SNS pozvao narod na političku borbu protiv blokadera, bio baš u Jagodini.

-Tada, pre godinu i po dana, to je delovalo kao nemoguća politička avantura, a danas vidite da je to bio važan i hrabar potez. I upravo iz tog razloga sam došao da se zahvalim narodu ovde i da ih pozovem na političku borbu dalje. Čekaju nas izbori, parlamentarni i predsednički. Izbor je jednostavan, a odluka je mnogo važna -istakao je Vučević i dodao da očekuju da će Aleksandar Vučić biti nosilac liste SNS-a.

Kako budemo glasali, rekao je Vučević okupljenima, tako će nam biti naredne četiri godine, a u pitanju je, kako je podvukao, sudbina države, sudbina naroda, a ne neki procenti i mandati.

Kako je dodao, sa jedne strane je Aleksandar Vučić kao kandidat za premijera, sa druge strane Vladan Đokić. Vučević je istakao da je pitanje za građane koga vide kao predsednika vlade, odnosno i buduće ministre, koga vide da bude odgovoran za državu. Poručio je meštanima da su sačuvali Srbiju.

-Udarili su nas tamo gde nas najviše boli, izbacili su đake iz škola, zabranili im da idu u učionice, posvađali učitelje i nastavnike, podelili roditelje. Studentima su zabranili da idu na fakultete, da studiraju. Zabranili seljaku na njivu, radniku u fabrike. I radovali se svakoj nesreći, svakoj podeli. Hteli da posvađaju unuke sa bakama i dekama, roditelje sa decom. Na nama je danas da ne dozvolimo da iko Srbiju ponovo baci na kolena - poručio je Vučević.

Kako je dodao Vučević, država je opet u stanju da pomogne penzionerima, ali i ratnim veteranima, primaocima dečjih dodataka, primaocima socijalne pomoći.

-Država je ojačala da mogu da pojeftine lekovi za one koji svaki dan, zbog svog zdravlja, moraju da uzimaju terapiju. Hvala vam na tome. Bez vas ne bi uspeli. Bez vas Vučić ne bi uspeo da sačuva državu. I što je najvažnije, niko nije stradao, niko nije poginuo. Nije udario brat na brata, iako su to pokušavali i to je verovatno najveća pobeda, najveći rezultat - istakao je Vučević.