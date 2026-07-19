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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su A. M. (26) i P. M. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da su oni, juče oko 18.30 časova, na Trgu pirotskih ratnika u Pirotu, pred početak održavanja Prajd karavana, paradajzom pogodili novinarku i kamermana televizije N1.

Takođe, protiv D. V. (43) biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru zbog sumnje da je rukom odgurnuo kameru snimatelju N1 i vređao novinarku iste televizije.

A. M. i P. M. su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu.

Kurir.rs

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