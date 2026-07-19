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Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević najoštrije je osudio napad na srpske povratnike u Lušci Palanci, kod Sanskog Mosta.

- Najoštrije osuđujem mučki i kukavički napad na Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta. Fizičko nasilje nad srpskim povratnicima, ljudima koji samo žele da mirno žive na svojim ognjištima, nedopustiv je čin koji zahteva hitnu i najoštriju reakciju nadležnih organa. Ovakvi incidenti ne smeju postati svakodnevica niti se sme preko njih prelaziti uz prećutkivanje - naveo je i dodao:

- Bezbednost srpskih povratnika mora biti apsolutni prioritet. Pozivam policijske i pravosudne institucije da hitno pronađu i najoštrije sankcionišu pojedince odgovorne za ovaj bezočni napad. Zastrašivanje ne sme proći nekažnjeno!

Podsećamo, kako je Kurir pisao, Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske, objavio je snimak napada na društvenoj mreži "Iks", pozivajući Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i direktora policije da hitno rasvetle ovaj slučaj i obaveste javnost o preduzetim merama.

- Svaki napad na srpske povratnike mora biti temeljno istražen, a bezbednost srpskih povratnika u Sanskom Mostu i širom Federacije BiH mora biti zagarantovana - napisao je Selak.

Detalji napada

Mika Davidović je ispričala za "Nezavisne novine" da se napad dogodio u utorak, 14. jula, oko 15.30 časova u kafani čija je vlasnica.

- Oni su došli, njih trojica, u pripitom stanju i tražili su neku muziku, pa su seli kraj cure koja im je pustila tu muziku. Ona je otišla u WC, i jedan je krenuo za njom, i ja sam rekla: "Nemoj ići za curom u WC, nemoj da mi praviš probleme." I onda se taj Rekić vratio, uhvatio me i iskrenuo mi ruku, govoreći: "Tebe treba ubiti". Nisam se tome nadala - priča Davidovićeva.

Zatim su, kako kaže, momci koji su bili u blizini pozvali Željka da dođe.

- Na njihovo pitanje ko je on, Željo je rekao da je on gazda kuće, pa su onda napali njega, počeli da ga tuku, poderali su mu majicu. Odmah smo pozvali policiju, koja je došla nakon sat i po - kaže Davidovićeva.

Dodaje da je policija otišla za njima, no, prema njenim rečima, neko od komšija je kasnije obavestio da su svu trojicu videli da piju na benzinskoj pumpi. Ona navodi da je i 2011-2012. godine imala kafanu na istom mestu, nakon čega je izdala, a ponovo je otvorila pre dve-tri godine.

- Mi tu imamo kuću, zemlju. Doživeli smo neke pretnje 2011. godine i otada se nije ništa nije slično dešavalo - priča ona.

Kako kaže, iz policije se naknadno nisu oglašavali po pitanju ovog prijavljenog slučaja.