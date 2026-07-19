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Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije i spolja i iznutra, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem najnovije objave na Instagram profilu "avucic".

Predsednik je pozvao sve građane da pruže podršku borbi za ujedinjenu Srbiju i pobedu u svakom selu i gradu.

- Pozivam vas da nam, onako kako ste to uvek činili, pomognete, pružite podršku, i svojom svojom snagom, i svojom svojom ljubavlju koju imate prema Srbiji, da ih pobedimo, i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada.

- Da ih pobedimo u svakom selu, u svakom gradu naše lepe Srbije. Jer tada pobeđuje Srbija! Za ujedinjenu Srbiju, za Srbiju pobede, Srbiju budućnosti. Hvala vam najlepše, živela Srbija - rekao je Vučić.

Kurir.rs

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