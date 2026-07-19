- Danas sam u Božetićima, u Novoj Varoši. Nastavljamo da obilazimo Srbiju, da razgovaramo sa ljudima, da im zahvaljujemo za svu podršku i da se zajedno spremimo za najvažnije izbore u istoriji Srbije. Blokaderi su pokušali da sruše Srbiju. Blokirali su normalan život, fakultete i škole. Srbija nije pala.

- Danas nam kao vođe “studentske” liste, na kojoj nema nijednog studenta, nude jednog koji je toliko radan da godinu dana nije ušao u svoju kancelariju, ali je sve plate naplatio; jednog koji je uništio dinar i potopio našu ekonomiju; jednog koji nam obećava da će da nas jaše i juri, da ćemo bežati i plivati; jednog koji je sekirom branio Kurtijeve lobiste od sopstvenih komšija. To je ono što imaju da ponude. Zbog toga i takvih su Srbiju rušili. Nama treba mir, stabilnost, pobede u budućnosti. Treba nam Ujedinjena Srbija, a ne blokaderska mržnja i teror. Do nove pobede uz predsednika Aleksandra Vučića! - istakla je Brnabićeva.