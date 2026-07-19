- I imamo pobočne koloseke, uglavnom sporedne koloseke, uglavnom slepe ulice. Dakle, na tom magistralnom koloseku je Ujedinjena Srbija, kao koncept napretka ove države, i kao koncept odbrane ove države, od unutarnacionalne diverzije, od spoljnopolitičkih pritisaka, od pokušaja da nas ovde očerupaju bez da nas pitaju uopšte. Ujedinjena Srbija nije homogena politička platforma. U njoj postoje različiti glasovi, kao u svakom horu, ali svi oni pevaju jednu pesmu, bez obzira na različiti pristup, tonalitet, dinamiku, boju glasa. I ta pesma je pesma o Srbiji - navela je ministarka.