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"Mi imamo jedan magistralni kolosek, i to je Ujedinjena Srbija!", istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- I imamo pobočne koloseke, uglavnom sporedne koloseke, uglavnom slepe ulice. Dakle, na tom magistralnom koloseku je Ujedinjena Srbija, kao koncept napretka ove države, i kao koncept odbrane ove države, od unutarnacionalne diverzije, od spoljnopolitičkih pritisaka, od pokušaja da nas ovde očerupaju bez da nas pitaju uopšte. Ujedinjena Srbija nije homogena politička platforma. U njoj postoje različiti glasovi, kao u svakom horu, ali svi oni pevaju jednu pesmu, bez obzira na različiti pristup, tonalitet, dinamiku, boju glasa. I ta pesma je pesma o Srbiji - navela je ministarka. 

Kurir.rs

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