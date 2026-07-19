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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je radnu nedelju na izmaku. 

- Snaga se ne dokazuje rečima, već se vidi u delima. Ono što smo izgradili i što danas gradimo ostaje generacijama koje dolaze. Novi putevi, škole, bolnice i fabrike nisu samo projekti, već dokaz da radom možemo da menjamo zemlju i ljudima obezbedimo više sigurnosti, prilika i vere u budućnost. Rezultati su ono što ostaje iza nas i što govori više od svake izgovorene reči - poručio je Vučić.

Kako je istakao naša zemlja je slobodna i nezavisna da sama bira svoj put.

- Zato nastavljamo da radimo odgovorno, istrajno i sa jasnim ciljem da bude još snažnija, uspešnija i sigurnija.

- Verujemo u svoju zemlju i u sve što možemo da ostvarimo kada smo ujedinjeni.

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