Predsednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je radnu nedelju i poručio da se snaga dokazuje delima, a ne rečima.
Politika
NAŠA ZEMLJA JE SLOBODNA I NEZAVISNA DA SAMA BIRA SVOJ PUT Vučić analizirao radnu nedelju: Nastavljamo da radimo odgovorno, sa jasnim ciljem da bude JOŠ SNAŽNIJA
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je radnu nedelju na izmaku.
- Snaga se ne dokazuje rečima, već se vidi u delima. Ono što smo izgradili i što danas gradimo ostaje generacijama koje dolaze. Novi putevi, škole, bolnice i fabrike nisu samo projekti, već dokaz da radom možemo da menjamo zemlju i ljudima obezbedimo više sigurnosti, prilika i vere u budućnost. Rezultati su ono što ostaje iza nas i što govori više od svake izgovorene reči - poručio je Vučić.
Kako je istakao naša zemlja je slobodna i nezavisna da sama bira svoj put.
- Zato nastavljamo da radimo odgovorno, istrajno i sa jasnim ciljem da bude još snažnija, uspešnija i sigurnija.
- Verujemo u svoju zemlju i u sve što možemo da ostvarimo kada smo ujedinjeni.
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