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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji uskoro biti raspisani i poručio da će odluka građana biti poštovana.

Vučić kaže da nastavlja da poziva na dijalog i da su oni koji su ga nazivali "nepomenikom" sebe doveli u poziciju da ne mogu da razgovaraju.

- Neka ljudi sami zaključe ko je u stanju da radi i gradi, ljudi nepogrešivo uvek donesu odluku na racionalan način, razmišljajući o svojim porodicama i roditeljima, sestrama i braći. Mi smo demokratsko društvo, i odluke naroda će se poštovati. Vidim da se opet pitaju da li ću raspisati izbore. Biće raspisani veoma brzo - naglasio je on.

Vučić je, govoreći o političkoj sceni i kampanjama koje se vode, ocenio da je teško za one koji su svoju politiku zasnovali na "mržnji i dehumanizaciji".

- Teško je ako je neko svu svoju kampanju zasnovao na politici mržnje i dehumanizaciji. Mi ćemo uvek da radimo, a na kraju neka ljudi sami zaključe - rekao je Vučić.