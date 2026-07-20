Slušaj vest

Predsednik NUNS-a Željko Bodrožić javno je poručio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se povuče sa vlasti, a spomenuo je i pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Tokom svog gostovanja na blokaderskoj TV Nova S, on je, bez trunke empatije prema žrtvama i njihovim porodicama, rekao da je tragedija u Novom Sadu, gde je poginulo 16 ljudi, poslužila za "ideološko buđenje" naroda!

- Ja verujem da ćemo ipak dočekati neke izbore, da se neće opredeliti za to, kao što neki pominju, da nas uvedu u neko vanredno ludilo i da na kraju ne bude ništa od izbora. Nadam se da imaju toliko savesti i pameti, ako ne prema sebi, onda prema nekoj budućnosti i svojoj deci, da će se u miru povući - rekao je Bodrožić.

U nastavku svog izlaganja, Bodrožić je otvoreno priznao da im je tragični događaj i smrt ljudi zapravo poslužila kao ideološko i političko buđenje:

- Vidimo da i dalje merkaju i pokušavaju da ovu drugu stranu, ovaj pobunjeni narod i građane i studente, da ih vrate u ono staro stanje apatije i bezizlaza u kojem je većina i građana bila dugo vremena do ove pobune, do ove tragedije u Novom Sadu - priznao je predsednik NUNS-a.