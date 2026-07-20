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Tokom posete Svilajncu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o izborima koji predstoje.

Na izjavu Borka Stefanovića da je "Vučić završio karijeru", kao i da će "bez izbora postati premijer", predsednik je rekao sledeće:

- Dakle, postoji opcija da ja podnesem ostavku, Vlada podnese ostavku, i onda me većinom izaberu za predsednika Vlade. Ta opcija postoji, ali to za mene nije opcija! Ja neću sebi davati funkciju za koju nisam tražio glas od naroda. Tek kada i ako dobijem glas naroda onda mogu to postati. Iako je to legalno i legitimno, ja to neću da učinim - istakao je predsednik.

Aleksandar Vučić Foto: screenshot Video Plus

Najpre će Vlada da podnese ostavku, rekao je on, i dodao da se u tom trenutku raspisuju izbori.

- Još neko kratko vreme, nedelju dana, dve nedelje maksimalno, ostaću predsednik Republike, pošto imam posla važnih koji se tiču države Srbije i neću učestvovati u kampanji. A onda ću se priključiti listi Ujedinjena Srbija, napustiti državne prostorije i predati dokumentaciju, sve drugo ostaviti, sesti u svoj auto, čeka me moja "škoda", i idem po Srbiji, od mesta do mesta, da tražim podršku od ljudi - kazao je Vučić.

- Oni pročitaju nešto glupo u stranim medijima, pa misle da su se time dodvorili stranim ambasadama. Rumen Radev je bio predsednik, pa postao premijer, ne vidim da se iko tu bunio oko bilo čega - dodao je predsednik.