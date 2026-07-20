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Povodom navoda koji su se pojavili u javnosti o navodnoj neregularnosti prilikom poslednjeg glasanja na Savetu Beogradskog univerziteta (BU) u vezi sa promenom Statuta ove visokoškolske ustanove koja se odnosi na promenu načina glasanja za kandidovanje za budućeg rektora univerziteta, Ministarstvo prosvete, u cilju zaštite ugleda i integriteta našeg najvećeg univerziteta, sprovešće vanredni inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti koje se odnose na proceduru promene Statuta Univerziteta u Beogradu, saopšteno je iz ministarstva.

- Prosvetna inspekcija će preduzeti odgovarajuće radnje ne bi li se utvrdila zakonitost rada Saveta univerziteta u Beogradu i otklonile sve moguće sumnje u pogledu regularnosti glasanja na poslednjoj sednici ovog tela. Ministarstvo prosvete izražava veliku zabrinutost povodom izjava nekih profesora Beogradskog univerziteta, koji naglašeno insistiraju da bi "budući rektor bi trebalo da dođe iz njihovog (opozicionog) političkog spektra" - navode u resornom ministarstvu.

Ministarstvo prosvete podseća da Zakon o visokom obrazovanju strogo zabranjuje svako političko delovanje na univerzitetu i drugim visokoškolskim ustanovama, koje je i u suprotnosti sa ustavom i zakonom zagarantovanom autonomijom univerziteta.

- Autonomija univerziteta ogleda se pre svega u autonomiji nastavnog i naučnoistraživačkog rada. Rektor, kao čovek univerziteta, njegov rukovodilac i organ poslovođenja mora da ima adekvatne akademske kvalifikacije, moralni integritet i spremnosti da prihvati demokratska i slobodarska načela i duh zakona i Ustava Srbije. U tom kontekstu, pokušaj politizacije ishoda poslednje sednice obavezuje Ministarstvo prosvete da kroz inspekcijski nadzor utvrdi sve relevantne činjenice i okolnosti održavanja poslednje sednice Saveta Bu da istraži sve relevantne činjenice i okolnosti, a u cilju zaštite zakonitosti i interesa akademske zajednice i javnosti.

Da podsetimo, kako je Kurir upozoravao Statut BU izmenjen je kako bi deo profesora i studenata koji podržavaju blokadersku opciju obezbedio što veće šanse da se na sledećim izborima za rektora BU koji se održavaju sledeće godine, bude izabran kandidat iz njihivog političkog tabora!