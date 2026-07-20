U Svilajncu su ga dočekali brojni građani koji su želeli da se fotografišu sa njim, a među njima bila je i 10-godišnja devojčica Emilija Kostić koja živi u Francuskoj.

- Ja se zovem Emilija Kostić.Imam 10 godina. Živim u Francuskoj, u Bobinjiju, i čula sam da će Vučić da dođe u Svilajnac, a moja je želja bila da se slikam sa njim, kaže devojčica koja je zbog želje da se slika s predsednikom došla na ideju da napiše i mali transparent verujući da će ga Vučić videti i da će joj se tako želja ispuniti - što se i dogodilo!