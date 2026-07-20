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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na mostu preko Velike Morave, a potom i Centar za dualno obrazovanje u Svilajncu.

U Svilajncu su ga dočekali brojni građani koji su želeli da se fotografišu sa njim, a među njima bila je i 10-godišnja devojčica Emilija Kostić koja živi u Francuskoj.

- Ja se zovem Emilija Kostić.Imam 10 godina. Živim u Francuskoj, u Bobinjiju, i čula sam da će Vučić da dođe u Svilajnac, a moja je želja bila da se slikam sa njim, kaže devojčica koja je zbog želje da se slika s predsednikom došla na ideju da napiše i mali transparent verujući da će ga Vučić videti i da će joj se tako želja ispuniti - što se i dogodilo!

Vučić u Svilajncu ispunio želju devojčici Emiliji Foto: TikTok Printscreen

Šta je pisalo na transparentu

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Foto: TikTok Printscreen

 Vučićev susret s Emilijom u Svilajncu

 Predsednik se slikao sa Emilijom po obilasku Regionalnog trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje „Svilajnac“

Kurir.rs

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