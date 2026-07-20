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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče prilikom posete Lapovu da je pred Srbijom veliki ispit, ističući da je, uprkos brojnim izazovima, država sačuvala stabilnost, nezavisnost i pravo da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti.

Govoreći pred okupljenim građanima, najavio je i nove mere za poboljšanje životnog standarda, uz ocenu da bi Srbija naredne godine mogla da bude prva u Evropi po stopi privrednog rasta.

Predsednik je istakao da bi nas blokaderi vratili u vreme kada nije bilo fabrika.

Više o ovoj temi, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik, Đorđe Dabić, državni sekretar u ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i Srđan Simić, Centar za društvenu stabilnost.

- Predsednik je dobro rekao da bi, ukoliko bi došli na vlast, Srbiju vratili unazad. U javnosti se pojavila lista za koju pojedini predstavnici studenata nezvanično tvrde da je njihova, iako ostaje da se vidi da li će u tom sastavu i ostati. Na toj listi nalazi se i bivši guverner Dejan Šoškić, što je, prema njihovim ranijim pravilima, u suprotnosti sa uslovom da na listi ne bude niko ko je obavljao izvršnu funkciju u državi - kaže Bakarec.

Narodni poslanik Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Rezultati kao glavni argument vlasti

Govoreći o dosadašnjem radu vlasti, istakao je ostvarene rezultate i najavio nastavak politike usmerene na razvoj i stabilnost.

- Sa druge strane, rezultati aktuelne vlasti su, kako smatra, vidljivi kroz rast plata i penzija, stabilan kurs dinara, investicioni rejting Srbije, strateška partnerstva sa Kinom, najavljeni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, projekte poput EXPO-a, izgradnju bolnica, kliničkih centara, puteva, pruga, mostova i budućeg metroa. Istakao je i da je cilj da se u narednom periodu još više čuje glas građana i njihove potrebe, uz očuvanje mira, stabilnosti i nastavak dijaloga - naveo je.

Dabić je ocenio da je pažnja usmerena na sastav liste i učešće pojedinaca iz javnog sektora u blokadama.

- Problem nije samo u broju ljudi koji se nalaze na toj listi, već u tome što ona pokazuje ono o čemu govorimo već skoro dve godine - da su među blokaderima i ljudima koji su učestvovali u protestima brojni zaposleni u državnom sistemu. Smatramo da je posebno problematično kada ljudi koji rade u institucijama koje treba da služe svim građanima koriste svoje pozicije i resurse protiv sopstvene države. Među njima su i pojedini profesori i prosvetni radnici koji su učestvovali u blokadama, iako bi njihov osnovni zadatak trebalo da bude briga o obrazovanju dece i stvaranju radnih navika kod mladih - istakao je.

Đorđe Dabić, državni sekretar u ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Foto: Kurir Televizija

- Istovremeno, dok se govori o navodnoj diktaturi, činjenica je da ljudi koji imaju drugačije političke stavove mogu da obavljaju različite funkcije u državnom sistemu. Smatramo da su se sada mnogi pokazali i da građani mogu da vide ko su i kakve politike zastupaju. Na izborima će se odlučivati između konkretnih rezultata i onoga što druga strana nudi, a to je bez jasnog programa. I dalje ne znamo kakav je njihov politički pravac, da li su za Evropsku uniju, BRIKS, NATO, kakav je njihov stav prema Kosovu i Metohiji ili Republici Srpskoj. Čini se da ni među njima ne postoji jedinstven odgovor na ključna državna pitanja. Izbori ne mogu da budu samo pitanje toga ko je protiv nekoga, već moraju da budu takmičenje programa, ideja i vizija za budućnost zemlje - rekao je.

Simić je istakao da iza aktuelne vlasti stoje ostvareni rezultati, uz podsećanje na izazove sa kojima se Srbija suočavala u prethodnim decenijama.

- To je Srpska napredna stranka, koja je na vlasti 14 godina, i iza nje stoje rezultati rada predsednika Aleksandra Vučića, njegovih saradnika, Vlade Srbije i ljudi koji su preuzeli odgovornost za vođenje države, od republičkog do lokalnog nivoa. Naravno da nije sve bilo savršeno, kao što nijedan sistem nije bez grešaka. Bilo je izazova i problema, ali treba imati u vidu kroz šta je Srbija prolazila prethodnih decenija - od sankcija, ratova, podela u društvu i velikih političkih kriza. Sve što je rađeno u prethodnom periodu bilo je usmereno na obnovu i razvoj zemlje, ne samo za one koji podržavaju ovu politiku, već za sve građane Srbije. Kada se napravi poređenje sa drugim političkim opcijama, smatram da su rezultati politike Aleksandra Vučića vidljivi i prepoznatljivi - kaže.

Srđan Simić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Sa druge strane, imamo političke aktere koji, prema mom mišljenju, nemaju jasan program, ideje ni konkretnu politiku, već se njihovo delovanje uglavnom zasniva na protivljenju Aleksandru Vučiću. Tako smo došli u situaciju da se politika pretvara u izbor "za ili protiv", umesto u takmičenje programa i vizija. Oni koji podržavaju ovu politiku vide rezultate i prepoznaju ono što je urađeno, kako u zemlji tako i na međunarodnom planu - za emisiju "Puls Srbije", rekao je Simić.

02:39 "UKOLIKO BI DOŠLI NA VLAST, SRBIJU BI VRATILI UNAZAD": Analitičari o skrivenim planovima opozicije i blokadera: "Izbori su takmičenje vizija! Izvor: Kurir televizija

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