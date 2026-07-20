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Da javnosti nije poznato ni ko se nalazi na takozvanoj "studentskoj listi", niti ko stoji iza njenog sastavljanja, izjavio je i Ratko Ristić, jedan od profesora koji podržavaju blokade. 

On je, gostujući u podkastu "Pravi odgovor", u razgovoru sa voditeljkom Nadom Grujić spomenuo i studente u blokadi i kako su ga oni upitali "ko pravi studentsku listu?". 

- Ponudili su mi u jednom trenutku da budem kandidat za njihovu listu. Ja sam rekao da ne mogu, pošto sam već u stranci. Ali mi je bilo jako zanimljivo, pre jedno mesec dana bila je jedna grupa studenata sa više fakulteta kod mene i bukvalno su me pitali: "Profesore, ko pravi studentsku listu"? - ispričao je Ristić.

Profesor nije mogao da sakrije šok nakon što su mu postavili to pitanje, a onda je izneo i svoja zapažanja povodom procene "odlučivanja" ko se može naći na takozvanoj studentskoj listi.

- Pitao sam: Je l' se vi šalite sa mnom? To je pitanje koje bi ja vama trebalo da postavim! Oni su mi rekli: "Mi ne znamo. Mi predlažemo neke ljude, ali ima neko telo iznad svega, gde neko odlučuje ko će biti, a ko neće". Da li je to neki krovni plenum ili... ja zaista ne znam o čemu se radi. Ali ono što je jako zanimljivo, znam da su dva momka koje poznajem, koji su padobranci, išla sa studentima svuda, telima ih štitila. Naravno, zvali su i svoje drugove padobrance, svi imaju ratno iskustvo, nisu naivni momci i štitili su studente. I to je uvek bilo 30 do 40 ljudi. Dvojica su predložena od strane nekih plenuma za listu, prihvaćena, a onda skinuta tamo negde. Prosto, pitam se ko odlučuje? Koji je to mastermind, veliki um? Ko je taj ko donosi konačne odluke? - zapitao se profesor.

Kurir Politika

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