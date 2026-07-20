Slušaj vest

Prva sednica novog saziva Saveta Regulatornog tela za elektornske medije (REM) završena je danas posle više od dva sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta!

Sednicom je predsedavala najstariji član Saveta Dubravka Valić Nedeljković koja je novinarima posle sednice rekla da su kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po četiri glasa.

Ona je pojasnila da je za izbor predsednika Saveta potrebno šest glasova, iako je za sada izabrano osam od devet članova tog tela.

Valićeva je rekla i da će uskoro biti ponovo održana sednica na kojoj će se ponovo birati predsednik i zamenik predsednika saveta i da postupak kreće ispočetka.