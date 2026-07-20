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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Endiju Bernamu novu funkciju premijera Velike Britanije na svom nalogu društvene mreže Iks.

- Srdačne čestitke Endiju Bernamu povodom stupanja na dužnost premijera Velike Britanije. U trenutku velikih globalnih izazova i promena, želim Vam mnogo uspeha u obavljanju ove odgovorne funkcije i donošenju odluka u interesu građana Vaše zemlje. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda - naveo je na Iksu predsednik Vučić.

Endi Bernam je danas postao sedmi britanski premijer od 2016. godine, nakon što je prethodno izabran za lidera vladajuće Laburističke partije, zamenivši Kira Starmera na čelu stranke.

Portparol novog premijera rekao je da će Bernam u svom prvom obraćanju naciji istaći da je "potpuno svestan" koliko je promena lidera Velika Britanija prošla tokom protekle decenije i obećati da će vratiti političku stabilnost.