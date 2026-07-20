"NEKA IDU NA PARADE I SEDE IZA VUČIĆA" U Zagrebu i dalje BESNE zbog scene iz Pariza, Milanović SIPA UVREDE: Postoji nešto posebno između Francuske i Srbije...
Pored brojnih zamerki, Milanović se osvrnuo i na činjenicu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić veliku vojnu paradu u Parizu pratio iz prvog reda, dok je Plenković bio iza njega.
- Neka idu na parade i sede iza Vučića. Ja se sa tim ne bih složio. Kakva je to parada bila? Šta je tu bilo forte? Vučić ne može da sedi ispred Plenkovića. Ako se složimo da je to evropska parada, onda tamo ne može da sedi. Ako je to koalicija voljnih, ne može. Ako je to NATO, Plenković ne može da sedi iza Vučića. Ovde se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije - rekao je Milanović.
On je, nakon obeležavanja 160. godišnjice Bitke na Visu, kada je austro-ugarska mornarica potukla italijansku flotu, Zoran Milanović je "opleo" i po Davoru Božinoviću, ministru unutaršnjih poslova.
- To je bila jedna privatna predstava. Plenković je tamo (na paradu u Parizu) doveo policiju, vidim grčevite pokušaje od Božinovića, koji me je fakat razočarao - rekao je Milanović
- Kada profesor Opštenarodne odbrane... u kući obešenog, nema pomena o konopcu... Božinović je dolazio u SDP i komentarisao kako će SDP pobediti na izborima... stavio je noge na sto i zapalio Marlboro... Onda je postao član HDZ-a. Pa, to nije u redu, Božinoviću - rekao je Milanović.