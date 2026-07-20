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Kad god je Srbija ulazila u ozbiljnu šansu da uknjiži pogodak na međunarodnoj sceni i donese svojim građanima lepe vesti, određeni deo civilnog sektora aktivira sve svoje kapacitete da ubedi javnost da je vest zapravo loša. Uvek isti akteri, perjanice takozvanih proevropskih nevladinih organizacija, javljaju se kao po nekom obrascu da taj uspeh ili sabotiraju ili relativizuju.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Bojana Selaković svakako spada u grupu najagilnijih kada su te stvari u pitanju. Ona predvodi onu grupu civilnog sektora u Srbiji, koji zaodenut u zastavu Evropske unije deklarativno zagovara evrointegracije, ali zapravo radi uporno na saplitanju sopstvene države u tom procesu. Bojana Selaković je, kao što je Kurir više puta pisao, na zadatku da ubedi EU da je samo Srbija sa vlašću po njenom ukusu dostojna da učini korak napred na svom evropskom putu.

Zbog toga se gotovo svaka pozitivna stvar koja se izgovori ili dogodi našoj zemlji dočeka na nož i veštački tumači kao negativna. Ne valja joj strateško partnerstvo sa Kinom i ogromne investicije u našu zemlju, ali na red je došao i strateški dijalog koji je Srbija i zvanično počela sa SAD.

Foto: Msp

Čak i ovako kolosalno važna vest za budućnost zemlje našla se na udaru dežurnog kritizera Bojane Selaković. Ona je zapravo nezadovoljna što se svi Vučićevi politički protivnici nisu obrušili na njega zbog uzdizanja bilateralne saradnje sa najmoćnijom državom sveta.

- Samo zamišljam kakve bi bile reakcije opozicionog dela javnosti koji leže i budi se sa mišlju da "Evropa drži Vučića", da je umesto sa SAD, Marko Đurić u Vučićevo ime, u ovom predizbornom razdoblju, potpisao strateški sporazum sa nekom evropskom državom? EU ne dozvoljava otvaranje klastera, koji predstavlja čistu simboliku u odnosu na poklanjanje Đerdapa 3 i američki kredit za Telekom, ali za Marka Rubia nema uvreda i psovki kojima se Ursula i Marta Kos časte i samo za rukovanje sa Vučićem. Ili je u pitanju čista mizoginija, jer su u pitanju žene, ili takvi borci protiv Vučića samo ne smeju jasno da promovišu svoj suštinski kolonijalni mentalitet. Ne valja EU jer ona ima tendenciju da integriše i da od toga benefit imaju svi građani, dok "gazda" na drugom kontinentu privilegije obezbeđuje samo eliti koja je deo aranžmana. Pa je onda jedini cilj - borba da se nađe mesto u okviru elite - napisala je ona na Iksu.

Ovo je tek jedna u moru opaski i pametovanja Bojane Selaković koja, kao osoba bez fakultetskog obrazovanja, nije baš pozvana da tumači ove procese. Međutim, ona se sama pozvala, jer nastupa sa pozicije parapolitičkog subjekta, sakrivenog iza jedne nevladine organizacije, "nahranjenog" evropskim fondovima i lišenog svake odgovornosti pred građanima Srbije.

Da je drugačije, Bojana Selaković bi bila odgovornija i doslednija, pa ne bi svojim stavovima doprinosila onom nakaradnom narativu da samo Srbija ne valja, a da su dobri svi ostali, od tzv. Kosova, Crne Gore do Albanije, a poznato je da svi oni imaju gotovo vazalske odnose s Amerikom.

S obzirom na mesta na koja postavlja svoje "nagazne mine", postavlja se pitanje za koga ova žena radi.