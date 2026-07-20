PREDSEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE RAZGOVARALA SA PREDSEDNIKOM SKUPŠTINE RS NENADOM STEVANDIĆEM: Brnabićeva: "Ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske"!
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem, s kojim je, kako je napisala na Instagramu, dogovorila naredni datum održavanja Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska.
- Saglasili smo se da se naši poslanici ponovo sastanu 3. septembra u Banjaluci. Takođe, gospodin Stevandić je na sastanku izneo zanimljiv podatak, a to je da smo nas dvoje predsednici parlamenata Srbije i Republike Srpske koji su se najviše puta do sada sastali. Na to sam izuzetno ponosna, pogotovo zbog toga što naši susreti imaju konkretne rezultate, a jedan od njih je upravo naš zajednički Forum. Ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske koje ćemo samo jačati u budućnosti - napisala je Brnabić na svom Instagram nalogu.
Kurir Politika