- Saglasili smo se da se naši poslanici ponovo sastanu 3. septembra u Banjaluci. Takođe, gospodin Stevandić je na sastanku izneo zanimljiv podatak, a to je da smo nas dvoje predsednici parlamenata Srbije i Republike Srpske koji su se najviše puta do sada sastali. Na to sam izuzetno ponosna, pogotovo zbog toga što naši susreti imaju konkretne rezultate, a jedan od njih je upravo naš zajednički Forum. Ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske koje ćemo samo jačati u budućnosti - napisala je Brnabić na svom Instagram nalogu.