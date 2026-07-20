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Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na sumanute i kontinuirane napade ZLF na društvenoj mreži "Iks" koje iznose na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako je istakla "anarho-komunisti iz ZLF izjavljuju da će se nastaviti urušavanje životnog standarda građana Srbije ako Ujedinjena Srbija pobedi i Aleksandar Vučić postane premijer".

- Ovo je ravno tome da vas zimi uveravaju da je leto, a usred podneva da je ponoć. Od kada Vučić vodi Srbiju, prosečna plata je porasla sa 336 evra na 1.038 evra (sada već i više). Plate u Crnoj Gori su bile 50% veće nego u Srbiji, danas je Srbija ispred čitavog regiona, uključujući i Crnu Goru.