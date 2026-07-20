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Poseta pastora Marka Bernsa Bratuncu, Pećkoj patrijaršiji i manastiru Visoki Dečani je jedna od najlepših stvari koja nam se desila u skorije vreme. Zahvalan sam Srbima iz Čikaga, koji su deo Republikanske partije, koji su organizovali njegov dolazak, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u emisiji Fokus na televiziji B92.

"Imao sam zadovoljstvo da pastora Bernsa odvedem u Bratunac, patrijarh ga je vodio u Dečane. Koliko je to dobra donelo. Ovo nije uradila diplomatija, to su uradili naši Srbi i niko ih za to nije niti platio, niti nagradio, niti im je nešto dao. Sami su iskoristili priliku, videli da nešto mogu da urade i uradili su. I to je odmah vratilo Kosovo i Metohiju na mapu, odmah su počeli da razgovaraju o hrišćanskom nasledju. Ono što nama posebno odgovara kada je trenutna administracija SAD u pitanju je njihov odnos prema hrišćanstvu. Tramp ima snažnu, naglašenu hrišćansku notu, pa iskoristimo to, pa gde su hrišćani ugroženiji u Evropi nego na Kosovu i Metohiji. Eto sad je prvi put da je neko iz okruženja predsednika SAD došao na Kosovo i Metohiju i video to, i zatražio je da se patrijarhu trajno skinu bilo kakva ograničenja, da može da dolazi u Pećku patrijaršiju ili gde god hoće. To je sjajno, treba se zahvaliti našim ljudima iz SAD, Srbima na prvom mestu, oni jesu državljani Amerike ali oni se osećaju Srbima. I vidite koliko urade za svoju zemlju a niko ih za to nije nagradio niti je iko od njih nešto tražio."