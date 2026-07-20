Slušaj vest

Srbija se i dalje nalazi u neizvesnosti zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, dok istovremeno pokušava da očuva energetsku stabilnost i nastavi razvoj velikih infrastrukturnih projekata. Upravo o tim temama govorilo se u emisiji "Usijanje", gde su gosti bili politički analitičar Srđan Barac, predstavnica Centra za stratešku analizu Biljana Šahrimanjan Obradović i politički analitičar prof. dr Miloš Laban.

U fokusu razgovora bili su produženje OFAC licence, mogući rasplet oko NIS-a, geopolitički pritisci, ali i pitanje kako očuvati energetsku sigurnost Srbije u trenutku kada se globalna situacija dodatno komplikuje.

"Državništvo se pokazuje kada su pritisci najveći"

Biljana Šahrimanjan Obradović ocenila je da se Srbija danas nalazi pod velikim spoljnopolitičkim pritiscima, ali da se upravo u takvim okolnostima vidi sposobnost državnog rukovodstva.

- Kada pogledamo sa kakvim se sve olujama naša država suočava, počev od pitanja sa Kosovom, preko energetske krize i neotvaranja Klastera 3, lako je voditi državu kada nemate izazove. Državništvo se pokazuje upravo onda kada imate najveće pritiske na energetski sektor, teritorijalni integritet i evropski put zemlje. U tim odsudnim momentima pokazuje se koliko radite za svoju državu i da li nacionalni interes stavljate ispred ličnog interesa. Upravo se u protekle dve godine pokazalo da predsednik Vučić razgovara i sa saveznicima, ali i sa državama koje možda nemaju isto mišljenje kao Srbija. Odgovornost i karakter vide se na delu, a vreme će pokazati šta su lideri uradili za svoju državu i kakve su rezultate ostavili iza sebe - rekla je Šahrimanjan Obradović.

Govoreći o produžavanju američke licence za NIS, ocenila je da ovakav model ne može biti trajno rešenje.

- Mislim da nije rešenje da svakog meseca čekamo novu odluku OFAC-a i živimo u neizvesnosti. Ne možemo da budemo u situaciji da svakih trideset dana čekamo šta će odlučiti druga strana, dok pregovori između ruskog vlasnika i potencijalnog kupca traju mesecima. Geopolitička situacija je veoma rizična i Srbija mora da bude spremna za svaki scenario - istakla je Šahrimanjan Obradović.

Barac: "Ovo nije pitanje jedne kompanije"

Srđan Barac ocenio je da se pitanje NIS-a ne može posmatrati isključivo kroz poslovnu prizmu.

- Mi danas imamo četiri ključna pitanja za građane Srbije. Prvo je da li će biti goriva na pumpama. Drugo je kolika će biti cena goriva. Treće je da li NIS uredno izvršava svoje obaveze, jer govorimo o jednoj od najvažnijih kompanija za budžet Republike Srbije. Četvrto je da li će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi. Kada pogledamo sva četiri segmenta, uprkos svetskoj energetskoj krizi, sukobima na Bliskom istoku i pritiscima kojima smo izloženi, Srbija nije imala nestašice goriva niti ozbiljne poremećaje na tržištu. To nije mala stvar - rekao je Barac.

On je naglasio da pitanje NIS-a prevazilazi ekonomiju.

- Ovo nije pitanje jedne naftne kompanije, niti jednog privrednog subjekta. Ovo je pitanje nacionalne bezbednosti Srbije. Rafinerija u Pančevu pokriva oko 80 odsto potreba domaćeg tržišta. Ako biste izgubili taj kapacitet, postali biste zavisni od spoljnog tržišta, a znamo koliko je u ovakvim okolnostima važno imati energetsku sigurnost - objasnio je Barac.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Laban: "Država čini maksimum u složenim okolnostima"

Profesor Miloš Laban smatra da Srbija trenutno vodi odgovornu politiku u veoma komplikovanim međunarodnim okolnostima.

- Naša država čini maksimum što može da uradi. Mi vitalno zavisimo od toga da rafinerija i petrohemija rade normalno. Zato treba razgovarati sa svim partnerima koji mogu da doprinesu rešavanju ovog pitanja. Politika je veština mogućeg i ne treba unapred odustajati ni od jedne opcije. Srbija mora da vodi računa pre svega o svojim interesima - rekao je prof. Laban.

Govoreći o ruskim ulaganjima u NIS, podsetio je da je kompanija tokom godina značajno modernizovana.

- Ruska Federacija je kupila NIS kada je bio u veoma lošem stanju i uložila milijarde dolara u njegovu modernizaciju. Rafinerija je postala jedna od najsavremenijih u regionu. Zato je jasno da ovde ne postoje samo ekonomski, već i ozbiljni geopolitički interesi - ocenio je Laban.

prof. dr Miloš Laban, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

"Krizni menadžment je pokazao rezultate"

Biljana Šahrimanjan Obradović smatra da je država prethodnih godina uspela da se pripremi za ovakve okolnosti.

- Krizni menadžment je trenutno na visokom nivou. Država je pratila geopolitičku situaciju, stvarala rezerve i pripremala se za ovakve scenarije. Uspeli smo da obezbedimo dovoljne količine energenata upravo zahvaljujući finansijskoj stabilnosti, fiskalnoj konsolidaciji i ekonomskom rastu. Međutim, te rezerve moraju stalno da se obnavljaju, jer niko ne zna šta može doneti naredni period - rekla je Biljana.

Dodala je da je stabilna energetika jedan od osnovnih preduslova za nastavak investicija.

- Ako imate krizu sa gasom i naftom, nijedna ozbiljna kompanija neće doći da ulaže. Zato je pitanje energetike direktno povezano sa ekonomskim razvojem, novim radnim mestima i budućim investicijama - poručila je Šahrimanjan Obradović.

Strateški dijalog sa SAD kao važna prilika

Govoreći o strateškom dijalogu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, Biljana Šahrimanjan Obradović ocenila je da taj proces ima veliki značaj za budući razvoj zemlje.

- Kada naši zvaničnici razgovaraju sa najvišim predstavnicima američke administracije o energetici, IT sektoru, trgovini i razmeni tehnologija, to nije propaganda već ozbiljan diplomatski posao. Srbija je danas prepoznata kao važan partner na Zapadnom Balkanu upravo zbog razvoja, ulaganja u informacione tehnologije i veštačku inteligenciju. Energetika i IT sektor biće dve ključne oblasti buduće saradnje - rekla je Biljana Šahrimanjan Obradović.

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

"Građani će na izborima gledati rezultate"

Pored energetskih tema, gosti su govorili i o ekonomskom razvoju Srbije, životnom standardu građana, kao i o tome šta će biti najvažnije pitanje kada dođe vreme za izbore.

Srđan Barac ocenio je da će građani na kraju procenjivati konkretne rezultate, a ne samo političke poruke.

- Građani će na kraju brojati rezultate. To može biti kilometar novog puta, povećanje životnog standarda, rast plata i penzija, pomoć porodicama, smanjenje nezaposlenosti. Ljudi se ne odlučuju samo na osnovu velikih političkih tema, već gledaju kako žive i šta je urađeno za njihovu svakodnevicu - rekao je Srđan Barac.

On je podsetio da su, kako je naveo, promene vidljive u različitim oblastima.

- Nekada smo imali situacije da penzije kasne, da građani nisu sigurni kada će primanja stići. Danas smo se navikli da su plate i penzije redovne i da se povećavaju. Takođe, svake godine se otvaraju novi kilometri autoputeva, grade se bolnice i ulaže se u infrastrukturu. To su stvari koje građani mogu da vide i osete - ocenio je Barac.

Govoreći o predstojećim političkim procesima, on je istakao da će najvažnije biti koje političke opcije će se ponuditi građanima.

- Neće biti dovoljno samo reći "ja sam protiv". Građani moraju da znaju šta je nečiji plan, kakva je ekonomska politika, spoljna politika, socijalna politika i kako neko vidi budućnost Srbije. Na izborima se ne bira samo protiv nekoga, već se bira određena politika i pravac kojim zemlja treba da ide - rekao je Barac.

Kako je dodao, politička odgovornost podrazumeva konkretne predloge.

- Građani imaju pravo da traže odgovore. Važno je da se govori o idejama, vizijama i rezultatima. Svako na kraju glasa za sebe i za ono što smatra da će njemu i njegovoj porodici doneti bolju budućnost - zaključio je Srđan Barac.

05:15 ENERGETSKA BITKA ZA SRBIJU! Gosti "Usijanja" otkrili šta čeka NIS, građane i privredu: "Stabilnost nema cenu" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs