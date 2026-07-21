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Javna je tajna da su srpski opozicioni političari, a tu ubrajamo i pokrovitelje blokadera, nezadovoljni narodom. Smatraju da narod u Srbiji nije dovoljno dobar i da je to jedini razlog što nisu već na vlasti. Da imaju bolji narod, govore među sobom, ne bi trpeli uzastopne poraze na izborima.

Stvar je u ovome: između opozicionih partija i naroda postoji veliki nesporazum.

Ovih dana, recimo, u javnosti, a osobito na društvenim mrežama, opozicija vodi kampanju da se na predstojećim izborima glasa „protiv Vučića, pa makar i za luftbalon s nacrtanim ljudskim licem“.

Rezultati će – kao i uvek do sada – biti poražavajući. Jer narod u Srbiji, kao i svuda širom sveta gde su slobodni izbori, glasa stomakom. Glasa za onog ko će mu omogućiti bolji život: veće plate i penzije, bolje zdravstvo, više radnih mesta... Velike ideje i zapaljive parole su poželjne, ali one dođu samo kao šareno pakovanje. Da pojednostavimo: kad kupujete pastu za zube, protresete kutiju da vidite kolika je tuba unutra, ne birate na osnovu osmeha manekenke.

A privreda jedne države je ozbiljna stvar.

Svesni su toga, izgleda, i neki iz opozicije, pa su prionuli da se unapred ograde od onoga što bi nam se desilo kad bi se vlast promenila. Televizija N1 prepričala nam je apokaliptično predviđanje Nove ekonomije i stavila naslov: „Ako se promeni vlast u Srbiji, kakva je ekonomska slika čeka: Visok dug, precenjen dinar, manjak investicija“.

Nekoliko ekonomista i preduzetnika – a da ne bude zabune, svi su opozicionog usmerenja, kao i napred pomenuti mediji – tvrde da će privreda Srbije doživeti slom kad se vlast promeni, da plate i penzije neće rasti, da novih radnih mesta neće biti, da će sve enormno poskupeti... i da će za sve to biti kriv Aleksandar Vučić.

Kako i zašto Vučić?

Zato! Zbog politike kakvu Vučić sada vodi…

Ali tu sad ima jedna zvrčka. Međunarodni monetarni fond i vodeće kreditne agencije daju visoke ocene makroekonomskoj stabilnosti, fiskalnoj disciplini i otpornosti naše privrede. Vrlo povoljno ocenjuju ekonomsku politiku Srbije, odnosno Vučićevu politiku.

Prema dugoročnim projekcijama MMF, Srbija je svrstana među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, s projektovanim ubrzanjem rasta na četiri odsto u narednim godinama. A svetske kreditne agencije – one se valjda razumeju u svoj posao i nisu opterećene srpskim opozicionim virusom – Srbiji daju visoke ocene i preporučuju investiranje svojim klijentima u nju.

I sad nam se javljaju domaći „stručnjaci“ da nas pripreme za propast koja će uslediti kad oni pobede. Da nas ubede da mora tako. Oni već unapred pravdaju novog premijera i novog ministra finansija za ekonomski krah Srbije!

Godinama građani Srbije osećaju kako im raste standard, kako bolje i bogatije žive, svojim očima na svojim računima vide kako im rastu plate i penzije, i sad treba da im dođe blokaderski ministar da im bahato porastura te račune i da ih pita: „Ko vam je ovo radio? Mora to drugačije. Visok dug, precenjen dinar, manjak investicija.“

Verovatno stvarno i mora ako su premijer i ministri luftbaloni s nacrtanim nosevima i brkovima.

Ali nameće se prosto pitanje: zašto bismo, pobogu, glasali za nekoga ko nam već sada kaže da ćemo morati lošije da živimo?

Pitaju narod da li više veruje svojim stomacima nego njihovim mozgovima, pa kad dobiju odgovor koji im se ne dopada, kažu da je glup – narod!