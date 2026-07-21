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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad.

Susret će biti upriličen u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Kurir.rs

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