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Danas su im ponovo na meti članovi Saveta REM-a, ljudi u koje su se do juče kleli.

Naime, na jučerašnjoj konstitutivnoj sednici Saveta REM nije izabran predsednik, zato što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali isti broj glasova.

Predsedavajuća Dubravka Valić Nedeljković kaže da su nijanse odlučivale i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude sazvana brzo, do kraja meseca, biti izabran predsednik i njegov zamenik.

Valić Nedeljković ističe da je na jučerašnjoj sednici videla konstruktivnost kod svih članova Saveta REM-a, te da su se usaglasili oko toga šta predsednik Saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom prostoru, kao i oko dužine mandata.

Ove reči predsedavajuće izazvale su bes blokadera, koji im sada poručuju da su "legli na rudu", da se "igraju sa zdravim razumom" i da im "raste optimizam sa platama".

Tako je novinar Igor Brakus na sledeći način komentarisao izjave Dubravke Valić Nedeljković.

- Slušam gospođu Valić-Nedeljković i mogu samo da zaključim da je ovaj novi REM teška sprdačina sa zdravim razumom - napisao je on na društvenoj mreži X, na šta se drugi korisnik te mreže nadovezao da je to "sprdačina koja košta 2300 evra mesečno".

Blokaderka Biljana Lukić je poručila da je predsedavajuća Valić Nedeljković "dečije naivna".

- Nisam sigurna da li je nova članica REM Dubravka Valić Nedeljković dečije naivna, pa pošto danas Vučićevi kerberi u REM-u nisu nezavisne tukli, ujedali, psovali... je poverovala da u svetu postoji jedno carstvo. Ili je potpuno legla na rudu - napisala je ona na X-u.

I sa naloga "SrbinInfo" su se ostrvili na nove članove REM-a, pa su poručili da "što je veća plata (iz budžeta), to je veći optimizam".